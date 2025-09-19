Меню
Киноафиша Статьи Этот фильм 2025 года в прокате собрал лишь 43 миллиона, но неожиданно оказался в топе просматриваемых: а ведь критики сразу оценили его

19 сентября 2025 09:25
Кадр из фильма «Чёрный чемодан — двойная игра»

Похоже, зрители только поняли его прелесть.

Казалось, что у фильма «Чёрный чемодан — двойная игра» не будет будущего: в 2025-м он собрал в прокате лишь 43 миллиона долларов при бюджете в 60. Но теперь картина неожиданно возродилась — на Prime Video она вошла в топ-3, а рейтинг критиков на Rotten Tomatoes держится на уровне 96%.

Для шпионского жанра, давно переживающего упадок, это редкий случай признания и у зрителей, и у прессы.

Сюжет фильма

Главный герой — британский разведчик Джордж Вудхаус (Майкл Фассбендер), которому поручено вычислить предателя в своих рядах. Ситуация становится опасной, когда под подозрение попадает его собственная жена Кэтрин (Кейт Бланшетт).

Весь фильм держит зрителей в напряжении, играя на сомнении: предательница ли она или жертва обстоятельств? Кульминация — затянутая, почти театральная сцена ужина, где маски спадают.

Замысел, рождённый ещё в 90-х

Сценарист Дэвид Кёпп (работал над первой «Миссией невыполнимой») придумал основу истории почти 30 лет назад. Его вдохновил разговор с консультанткой из ЦРУ: женщина призналась, что шпиону почти невозможно строить личные отношения, потому что доверие всегда под вопросом. Эта мысль и легла в основу «Чёрного чемодана».

Почерк Содерберга

Режиссёр намеренно сделал фильм камерным: длинные диалоги, напряжённая тишина, минимум движений. Он снимал сцены в естественном свете, без лишнего лоска, и тем самым добился эффекта присутствия. Содерберг не впервые экспериментирует с формой: до этого он снимал картины даже на iPhone («Высоко летящая птица»).

Почему стоит посмотреть

«Чёрный чемодан» сравнивают с «Шпионом, выйди вон!» и «На север через северо-запад» — но это не ремейк классики, а её современное прочтение. Фассбендер и Бланшетт создают дуэт, где личное и профессиональное переплетается, а каждая сцена держит на грани. Если вы любите умные триллеры о холодной войне и двойной игре, этот фильм не стоит пропускать.

Ранее мы писали: Для осенних вечеров идеально подходит этот новый сериал от Netflix: вышел недавно, а рейтинг уже 80%.

Фото: Кадр из фильма «Чёрный чемодан — двойная игра»
Анастасия Луковникова
