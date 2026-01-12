Этот фильм мы взахлеб смотрели в 2018 году, но внезапно он снова рвет топы Netflix: зрители уже потратили на него 8 000 000 часов

Фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» снова в центре внимания. Картина 2018 года неожиданно вернулась в тренды.

Лента с Алисией Викандер попала в глобальный топ самых популярных фильмов на Netflix. За одну неделю боевик сумел занять девятую строчку в мировом рейтинге просмотров платформы.

«Tomb Raider: Лара Крофт» на Netflix

История с Ларой Крофт на Netflix продолжает набирать обороты. Фильм стабильно держится в мировой десятке уже вторую неделю. За семь дней его посмотрели более 4 миллионов раз, а общее время просмотров превысило 8 миллионов часов.

Этот результат особенно интересен на фоне сильной конкурентной борьбы. Ведь в чартах сейчас царят традиционные праздничные хиты вроде «Гринча» или «Рождественских хроник».

Есть и важный нюанс: картина недоступна для подписчиков Netflix в США. Это значит, что весь ажиотаж создали зрители из других стран мира.

Изначально боевик 2018 года собрал в мировом прокате 275 миллионов долларов. Основной вклад в кассу также внесли международные, а не американские зрители. Несмотря на такой успех, продолжение фильма так и осталось лишь на стадии разговоров.

Франшиза «Tomb Raider»

Сейчас для франшизы о Ларе Крофт готовится сразу несколько крупных проектов. Стриминговый сервис Amazon Prime Video работает над сериалом. Главную роль в нем исполнит Софи Тернер.

Кроме того, поклонников ждут и новые видеоигры.

