«Этот фильм — просто нокаутирующий удар»: что иностранцы поняли (и не поняли) в «Калине красной» Шукшина

«Калина красная» Василия Шукшина остаётся загадкой для иностранцев, привыкших к ясному делению на добро и зло. Для них история Егора Прокудина оказывается слишком многослойной: здесь и попытка простого человека вырваться из тени прошлого, и философия о том, как трудно общество принимает тех, кто однажды оступился.

Западные зрители часто признаются, что картина сбивает их с привычных ориентиров, но именно это делает её уникальной.

«Этот фильм — просто нокаутирующий удар. История рассказывает о попытках Егора держаться подальше от неприятностей и начать новую жизнь. Но новой жизни, конечно, не будет. Это трагедия, но вы заранее знаете, к чему она приведет. А пока, однако, Шукшин совершенно наэлектризован. Его язык, его манеры превосходят простую игру. Вот человек, подлинник. И я даже не могу свести эту историю к какому-то простому обвинению советской жизни», цитирует зрителей автор Дзен-канала «This is Kино».

Для многих зрителей за границей образ Егора — открытие. Он одновременно грубый и трогательный, уязвимый и жесткий.

«Главный герой фильма — очень интригующий, безликий персонаж. Идея фильма хорошая. Этот фильм, кажется, идет прямо от сердца, без всех дешевых поворотов. Чтобы насладиться этим кино, нужен зрелый ум. Один из моих любимых фильмов».

Но не все видят в фильме простую драму о преступнике, решившем исправиться.

«Это наполовину комичная, наполовину трагическая история давно деградировавшего до криминальной жизни простого паренька, который после долгих лет дикой жизни и бесчисленных тюремных сроков решает, что больше не может выносить такую жизнь. Он не чувствует себя комфортно в окружающем мире, он чувствует себя чужаком как в криминальной, так и в обычной жизни. Главный герой старается найти понимание, и раз за разом сталкиваясь с холодным ответом, он становится все более сердитым. Здесь речь идет не только о советском обществе, но и о человеческой природе и человеческой жизни вообще».

И наконец, некоторые называют «Калину красную» произведением, которое невозможно классифицировать:

«Этот фильм — вовсе не нравственная притча о честном человеке, не уживающемся в кривом обществе, не история о падшем человеке, просящем последний шанс и не получающем его, не история об одном уникальном человеке, который не может найти понимания у обычных людей. Это богатая, парадоксальная, глубокая, честная история о трудном жизненном пути сложного и беспокойного человека, который отчаянно ищет проблеск внутренней истины в себе и в других».

Так иностранцы смотрят «Калину красную» — как на кино, которое невозможно объяснить рационально, но которое поражает эмоциональной силой и человеческой правдой.

