Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате

Старый фэнтези-баттл вспыхнул снова, но всё не так однозначно.

Пока HBO готовит сериал-перезапуск «Гарри Поттера», в топах стриминга неожиданно ожили «Тёмные начала». И фанаты тут же достали старый спор, которому уже больше 20 лет.

Суть проста: слишком уж похожи призраки Филипа Пулмана и дементоры из мира Поттера. И каждый раз, когда одно из этих произведений возвращается в инфополе, дискуссия вспыхивает заново.

В чём сходство, которое всех триггерит

В «Тёмных началах» призраки — туманные существа, появляющиеся при разрывах между мирами. Они питаются Пылью и оставляют людей живыми, но фактически опустошёнными.

У дементоров механика пугающе похожая: они высасывают счастье, а при «поцелуе» забирают душу, превращая человека в пустую оболочку. Добавьте сюда плащи, холодную ауру и символизм депрессии — и понятно, почему зрители проводят параллели.

Но прямого плагиата тут нет

Хотя книги Пулмана вышли раньше появления дементоров на экране, всё не так просто. Подобные существа десятилетиями (если не веками) живут в фэнтези и мифологии.

Дементоров регулярно сравнивают с назгулами из «Властелина колец», а тех — с ещё более древними образами вроде Мрачного жнеца. Проще говоря, оба автора работали внутри одной большой традиции жанра.

Почему спор вряд ли закончится

Сейчас, на фоне грядущего перезапуска «Гарри Поттера», интерес к теме только растёт. «Тёмные начала» остаётся одним из самых сильных подростковых фэнтези HBO — и невольно становится точкой сравнения.

Так что да: сходства есть. Но называть дементоров копией призраков — слишком упрощать. Скорее, это классический случай, когда разные авторы черпают вдохновение из одних и тех же тёмных корней фэнтези.