Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

А Голливуду пока не удалось даже приблизиться к успеху 25-летней давности.

После того как трилогия Питера Джексона задала планку для жанра, Голливуд много лет пытался повторить этот эффект — и почти всегда получалось либо слишком «взросло» в стиле «Игры престолов», либо слишком детско. Поэтому новость о том, что Nintendo запускает лайв-экшен по The Legend of Zelda, звучит как заявка на большой камбэк классического фэнтези.

Что роднит Зельду с Толкином

Стоит вспомнить, что сами игры The Legend of Zelda во многом выросли из той же традиции, что и «Властелин колец». У фанатов давно любимая игра в параллели: у Линка есть древний меч, который «отзывается» на зло, а у героев Толкина — Жало; у Зельды есть вулканическая Гора Смерти, а у Толкина — Гора Рока. Это не копирование, а узнаваемый каркас героического пути.

Как фильм пытается поймать ту самую магию

Самый важный сигнал — подход к производству. Съёмки ведут в Новой Зеландии, как когда-то у Джексона, а по слухам проект видят как первую часть трилогии. Плюс ставка делается на «широкое» фэнтези: приключение, эмоции, немного мрака, но без перегиба — чтобы работало и на подростков, и на взрослых.

Когда ждать и почему это похоже на стратегию Джексона

Фильм «Легенда о Зельде» анонсировали в 2023 году, основные съёмки стартовали в 2025-м, релиз намечен на 2027-й. Темп очень напоминает подготовку «Властелина колец», где долгий разгон в итоге дал на выходе цельный мир и ощущение настоящего путешествия.