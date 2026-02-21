Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

Этот фэнтези-фильм может стать первой достойной заменой «Властелину колец»: только от Nintendo

21 февраля 2026 18:37
Кадр из фильма «Легенда о Зельде»

А Голливуду пока не удалось даже приблизиться к успеху 25-летней давности.

После того как трилогия Питера Джексона задала планку для жанра, Голливуд много лет пытался повторить этот эффект — и почти всегда получалось либо слишком «взросло» в стиле «Игры престолов», либо слишком детско. Поэтому новость о том, что Nintendo запускает лайв-экшен по The Legend of Zelda, звучит как заявка на большой камбэк классического фэнтези.

Что роднит Зельду с Толкином

Стоит вспомнить, что сами игры The Legend of Zelda во многом выросли из той же традиции, что и «Властелин колец». У фанатов давно любимая игра в параллели: у Линка есть древний меч, который «отзывается» на зло, а у героев Толкина — Жало; у Зельды есть вулканическая Гора Смерти, а у Толкина — Гора Рока. Это не копирование, а узнаваемый каркас героического пути.

Как фильм пытается поймать ту самую магию

Самый важный сигнал — подход к производству. Съёмки ведут в Новой Зеландии, как когда-то у Джексона, а по слухам проект видят как первую часть трилогии. Плюс ставка делается на «широкое» фэнтези: приключение, эмоции, немного мрака, но без перегиба — чтобы работало и на подростков, и на взрослых.

Когда ждать и почему это похоже на стратегию Джексона

Фильм «Легенда о Зельде» анонсировали в 2023 году, основные съёмки стартовали в 2025-м, релиз намечен на 2027-й. Темп очень напоминает подготовку «Властелина колец», где долгий разгон в итоге дал на выходе цельный мир и ощущение настоящего путешествия.

Фото: Кадр из фильма «Легенда о Зельде»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают У Волан-де-Морта была дочь: от кого и что о ней известно? Не все поклонники «Гарри Поттера» знают Читать дальше 21 февраля 2026
На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов На этих 2 книгах режиссеры годами ставили «крест»: но все же их экранизировали — пусть и не без минусов Читать дальше 21 февраля 2026
Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании Скарсгард, Паттинсон, Холланд — и 2 часа 18 минут чистой тьмы: триллер, который смотрится на одном дыхании Читать дальше 21 февраля 2026
Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял Эти 3 фэнтези-франшизы мощнее, взрослее и качественнее: «Гарри Поттер» с ними и рядом не стоял Читать дальше 21 февраля 2026
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда Читать дальше 21 февраля 2026
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену Читать дальше 20 февраля 2026
Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала» Элорди не цыган, а Робби давно не юная девочка: чем зрителям не угодила экранизация «Грозового перевала» Читать дальше 20 февраля 2026
Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен Лучшей роли Джоли не придумаешь: детектив покруче сериалов НТВ – финал бесподобен Читать дальше 20 февраля 2026
«Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода «Мумия» возвращается: новый хоррор от режиссера «Восстания зловещих мертвецов» получил большой трейлер и дату выхода Читать дальше 20 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше