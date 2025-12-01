Этот фантастический фильм с Йоханссон провалился в нулевые: зато спустя 20 лет входит в топ-10 самых просматриваемых на Netflix

Фильм «Остров» Майкла Бэя вышел в прокат в 2005 году и изначально задумывался как крупный летний блокбастер.
В главных ролях — Скарлетт Йоханссон и Юэн Макгрегор. Большой бюджет, звёздный состав и мода на антиутопии должны были обеспечить фильму уверенный кассовый успех. Но всё пошло иначе.
Цифры, от которых не уйти
Производственный бюджет «Острова» составил около 126 миллионов долларов. В премьерный уикенд в США фильм собрал лишь 12,4 миллиона и занял четвёртое место в прокате.
Общие сборы в американском прокате остановились на уровне примерно 36 миллионов долларов. Мировые сборы достигли около 163 миллионов — формально картина не ушла в жёсткий минус, но с учётом масштабной рекламной кампании это считалось коммерческой неудачей.
Для блокбастера такого уровня ожидания были как минимум вдвое выше.
Почему в провале обвинили Йоханссон
После провала студии и пресса начали искать простые объяснения. Под удар попала Скарлетт Йоханссон — ей приписывали «неподходящий для фантастики имидж» и недостаточную коммерческую привлекательность.
Позже сама актриса говорила, что маркетинг делал ставку на её внешний образ, а не на идеи фильма. В рекламе почти не объясняли тему клонирования и жёсткого контроля над людьми.
В итоге публика шла на зрелищный экшен, а получала холодную антиутопию — отсюда и волна разочарования.
Как фильм стал хитом спустя годы
В 2024–2025 годах «Остров» неожиданно вошёл в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix сразу в нескольких странах по данным стриминговых чартах.
У картины высокий процент досмотров и активные повторные просмотры. Фильм начали массово обсуждать как недооценённую фантастику нулевых, сравнивая с «Особым мнением» и «Эквилибриумом».
За два десятилетия зритель сменился, а темы контроля, биомедицины и клонирования стали куда ближе современной аудитории.
Почему его смотрят теперь иначе
Сегодня «Остров» воспринимают уже не как провальный экшен, а как жёсткую футуристическую драму о цене идеального общества.
Без завышенных ожиданий он оказался куда убедительнее, чем в год выхода. И претензии, которые когда-то адресовали Йоханссон, теперь выглядят несостоятельными: аудитория признала, что проблема была не в актрисе, а в стратегии продвижения и неверно выбранных ожиданиях публики.
