Должен был быть Владиком: в честь кого назвали любимого Шурика из советских фильмов

2 сентября 2025 14:44
Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

И почему все-таки не Владик?

Миллионы зрителей знают и любят «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика», но мало кто задумывается, что могло быть иначе. Представьте: тот самый добродушный, неунывающий студент, попадающий в нелепые истории, вовсе не Шурик. И даже не Александр Демьяненко.

Как всё начиналось

Изначально в сценарии Мориса Слободского и Якова Костюковского герой звался Владик Арьков. Сценарий носил рабочее название «Несерьезные истории» и выглядел совсем иначе, чем итоговый фильм. Из него в будущую комедию Гайдая перекочевала лишь одна сцена — та самая, где студент пытается перевоспитать упрямого лентяя, который не желает работать.

Но когда Гайдай начал кастинг, история изменилась. На роль студента утвердили молодого актёра Александра Демьяненко. Он настолько органично вписался в образ, что персонажа буквально «переписали» под него. Владик исчез, а появился Шурик — имя, близкое самому актёру.

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Почему именно Шурик

Считается, что выбор имени был своеобразным жестом уважения Гайдая к Демьяненко. Режиссёр понял: актёр и персонаж слились воедино, и фильм просто не мог выйти иначе. Трудно представить себе картину, где герой кричит «Я Владик!» — зрители полюбили именно Шурика, с его наивностью, смекалкой и готовностью попасть в приключения.

Как это изменило кино

Смена имени оказалась судьбоносной. Шурик стал символом целой эпохи и одним из самых узнаваемых образов советской комедии. Фильм Гайдая вышел в 1965 году и мгновенно стал хитом, а сам Александр Демьяненко обрёл всенародную любовь — навсегда закрепившись в памяти зрителей именно как Шурик, а не Владик.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда плыл теплоход в «Бриллиантовой руке», ИИ изобразил цитаты из «Бриллиантовой руки». А еще мы рассказывали, где на самом деле снимали фильм.

Фото: Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
