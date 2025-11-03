Меню
Этот эпизод «Секретных материалов» хотел снять сам Квентин Тарантино: почему ему так и не дали это сделать?

3 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «Секретные материалы»

А серия бы получилась «огненная».

Фанаты «Секретных материалов» могли бы однажды увидеть серию, снятую Квентином Тарантино. Да, тем самым — режиссёром «Криминального чтива» и «Бешеных псов», мастером диалогов и кровавой эстетики.

После успеха своих первых фильмов он хотел попробовать себя в телевизионном формате — и выбрал для этого самый мистический сериал 90-х.

Эпизод, который мог стать легендой

Квентин собирался поставить эпизод «Больше никогда» (Never Again) из четвёртого сезона. По сюжету Дана Скалли остаётся без Малдера и встречает мужчину с татуировкой в стиле pin-up, которая, как выясняется, способна управлять его волей и толкать на убийства. Атмосфера — темная, странная, с долей фатализма и эротизма, как раз в духе Тарантино.

Кадр из сериала «Секретные материалы»

Почему проект сорвался

Но в последний момент всё сорвалось. Не из-за занятости режиссёра и не из-за конфликта с создателями — просто Квентин не состоял в Гильдии режиссёров Америки, пишет автор Дзен-канала Заметки Инсайдера.

А без членства снимать сериал, находящийся под юрисдикцией Гильдии, было невозможно. Исключение, сделанное для него в «Скорой помощи», больше повторять не захотели. Так что вместо Тарантино серию снял Роб Боуман.

Как получилось без Тарантино

Ирония в том, что «Больше никогда» получился именно тем, чем мог бы стать при Тарантино: визуально насыщенным, с напряжёнными диалогами и психологической игрой. Критики похвалили эпизод, но всё же отметили — при Квентине он мог бы стать легендарным.

Триумфальное возвращение

К счастью, режиссёр всё-таки вернулся на телевидение: в 2005-м он снял двухсерийную историю «Смертельная опасность» для сериала «C.S.I.: Место преступления». Этот эпизод стал хитом и доказал, что Тарантино умеет создавать напряжение не только в кино, но и на экране телевизора.

Ранее мы писали: Самый жуткий эпизод «Секретных материалов» пугает до сих пор: это единственная серия с рейтингом 18+.

Фото: Кадр из сериала «Секретные материалы»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
