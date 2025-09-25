Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот

Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот

25 сентября 2025 18:37
Кадр из сериала «Идеальная пара»

Роскошная свадьба на острове оборачивается убийством, а звёзды первой величины играют так, что невозможно оторваться.

У Netflix снова в руках хит — свежий мини-сериал «Идеальная пара» собрал 75 миллионов просмотров всего за полгода. Выше в рейтинге только «Игра в кальмара». Казалось бы, детективов и так хватает, но здесь всё сошлось: атмосфера «Белого лотоса», интрига «Достать ножи» и блеск Николь Кидман.

Свадьба, которая превратилась в кошмар

История начинается с роскошного торжества на острове Нантакет. Невеста Амелия работает в зоопарке и кажется чужой в мире богатых. Жених — наследник влиятельного клана Уинбери.

Но праздник заканчивается убийством, и каждый гость оказывается под подозрением. В числе гостей — писательница Грир в исполнении Николь Кидман, её ленивый муж (Лев Шрайбер), беременная родственница (Дакота Фаннинг) и подруга невесты (Меганн Фэйи из «Белого лотоса»).

Звёзды, которых невозможно не заметить

Каст — главный козырь «Идеальной пары». Николь Кидман, Лев Шрайбер, Дакота Фаннинг, Ив Хьюсон — каждый вносит свой оттенок в картину. Особенно Кидман: ей достаточно одного взгляда, чтобы украсть кадр.

Роскошь и интриги

Сериал — это парад особняков, шелковых платьев и кашемировых халатов. Костюмер Сигне Сейлунд создала образы, в которых каждый штрих работает на статус героев. Но за этой красотой скрывается напряжение: секреты, недомолвки, подозрения. Финал не даёт передышки и выбивает почву из-под ног.

Неидеально, но стильно

Танцевальный опенинг смотрится странно и выбивается из тона. Но режиссёр Сюзанна Брир сделала это специально: лёгкая форма на контрасте с мрачным содержанием. И этот ход работает.

«Идеальная пара» — детектив, который соблазняет зрителя роскошью и интригами, а потом пронзает шоком. Миллионы просмотров Netflix здесь вполне заслужены.

Ранее мы писали: Главный хит осени выпустил HBO: сериал вышел неделю назад, а уже влетел в топы и получил 90% на Rotten Tomatoes.

Фото: Кадр из сериала «Идеальная пара»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи» Читать дальше 28 сентября 2025
Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Пообещаешь себе «только 1 эпизод» — а потом за ночь проглотишь все остальные: самые рейтинговые серии «Анатомии страсти» на IMDb (от 9,0 и выше) Читать дальше 27 сентября 2025
Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции Читать дальше 26 сентября 2025
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову 5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову Читать дальше 26 сентября 2025
Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Настолько хорош, что люди расстраиваются, когда досматривают: этот сериал Netflix жестче, чем «Черное зеркало», и красивее многих блокбастеров Читать дальше 26 сентября 2025
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 25 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше