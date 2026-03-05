Меню
Киноафиша Статьи Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес

5 марта 2026 18:37
Кадр из фильма «Убежище»

Король ужасов выделил его среди других новинок.

Когда Стивен Кинг что-то хвалит в соцсетях, это всегда событие. На этот раз король хоррора обратил внимание на новый боевик с Джейсоном Стэйтемом — фильм «Убежище» (в оригинале Shelter). И отзыв получился не просто положительным, а по-настоящему восторженным.

Похвала с политическим акцентом

В своём аккаунте на Bluesky Кинг написал, что «новый фильм с Джейсоном Стэйтемом великолепен» и назвал его «идеальным противоядием от глупости». Писатель давно не скрывает своей позиции, поэтому такой комментарий мгновенно разлетелся по сети.

Для Кинга важно, что в боевике есть намёк на разговор о государственной слежке и использовании искусственного интеллекта. Даже если фильм не уходит глубоко в политическую сатиру, сам факт наличия подтекста ему явно пришёлся по душе.

О чём сам фильм

Стэйтем играет бывшего правительственного киллера Майкла Мэйсона, который вынужден выйти из тени, чтобы защитить подростка, оказавшегося под ударом людей из его прошлого. В истории есть и бывший куратор героя, и представители власти, и британский премьер-министр — масштаб явно шире обычной истории «один против всех».

Критики встретили картину сдержанно: на Rotten Tomatoes у фильма 64 %, зато зрительский рейтинг значительно выше — 87 %. Многие отмечают, что «Убежище» лучше всего работает именно как энергичный экшен без излишних амбиций.

Не кассовый хит, но громкий инфоповод

При бюджете около 50 миллионов долларов фильм собрал 42 миллиона в мировом прокате — результат скромный для звезды уровня Стэйтема. Однако поддержка Кинга добавила проекту внимания и новых обсуждений.

Иногда одного короткого комментария достаточно, чтобы фильм зазвучал по-новому. И в этот раз именно так и произошло.

Фото: Кадр из фильма «Убежище»
Анастасия Луковникова
