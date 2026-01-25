Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот боевик 2025 года даже круче, чем «Джон Уик»: 13 номинаций на «Оскар» — это заслуженно

Этот боевик 2025 года даже круче, чем «Джон Уик»: 13 номинаций на «Оскар» — это заслуженно

25 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Битва за битвой»

Его оценили эксперты в киноиндустрии.

Пока фанаты «Джона Уика» уверены, что лучше экшена уже не снимут, в индустрии тихо случился переворот. Боевик «Битва за битвой» внезапно получил комплимент, от которого у каскадёров и VFX-специалистов обычно дрожит бровь: «Это было намного лучше, чем в "Джоне Уике"». И сказали это не зрители в комментариях, а компания Corridor Crew — ребята, которые видят монтажные швы даже там, где их нет.

Сцена падения, которая выглядит слишком настоящей

В центре обсуждения — эпизод, где герой Леонардо Ди Каприо пытается запрыгнуть на крышу, срывается и летит вниз. Вроде бы простой момент, но именно такие сцены чаще всего выдают фальшь: слишком «резиновое» тело, неестественная скорость, странный контакт с землёй.

Здесь же, по словам специалистов, всё сработало как часы — падение выглядит физически убедительно, а удар ощущается тяжёлым, не киношным.

Магия склеек: Ди Каприо и каскадёры в одном кадре

Corridor Crew объясняют, что фокус в идеальном слиянии актёра и дублёров. Ди Каприо не стал бы прыгать с крыши и получать разряд электрошокером — значит, команда должна была «перешить» сцену так, чтобы зритель не заметил подмены.

Они отмечают хитрый приём: резкое движение и силуэт при правильном свете скрывают монтаж, а камера почти не двигается — это помогает замаскировать переходы между исполнителями.

13 номинаций и ещё один неожиданный трофей

Фильм уже набрал 13 номинаций на «Оскар» — от актёрских категорий до монтажа, музыки и звука. И хотя в «визуальные эффекты» его не внесли, индустрия, кажется, всё равно записала ему маленькую победу. Потому что когда экшен сравнивают с «Джоном Уиком» — и не в его пользу — это звучит как новое мерило качества.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
После сборов в 222 млн долларов история продолжается: в Сети появились первые детали «Иллюзии обмана 4» После сборов в 222 млн долларов история продолжается: в Сети появились первые детали «Иллюзии обмана 4» Читать дальше 26 января 2026
В 2026 году в чарты внезапно попала копия «Чужого»: 9 лет назад зря списали со счетов В 2026 году в чарты внезапно попала копия «Чужого»: 9 лет назад зря списали со счетов Читать дальше 26 января 2026
Один из худших фильмов 2026 года уже определен: Бекмамбетов получил 26% на RT — это позор Один из худших фильмов 2026 года уже определен: Бекмамбетов получил 26% на RT — это позор Читать дальше 26 января 2026
У Толкина он крутой, а у Джексона – тень Галадриэль: этого персонажа во «Властелине колец» раскрыли хуже всего У Толкина он крутой, а у Джексона – тень Галадриэль: этого персонажа во «Властелине колец» раскрыли хуже всего Читать дальше 25 января 2026
Disney в «Анастасии» создал красивую сказку, но ошибся с Санкт-Петербургом: историю России явно не учили Disney в «Анастасии» создал красивую сказку, но ошибся с Санкт-Петербургом: историю России явно не учили Читать дальше 25 января 2026
Чем российская «Менталистка» отличается от хита 2008 года о Патрике Джейне: общего тоже много Чем российская «Менталистка» отличается от хита 2008 года о Патрике Джейне: общего тоже много Читать дальше 25 января 2026
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого Читать дальше 24 января 2026
В мире «Терминатора» есть не только Т-800 и Т-1000: нашла 3 модели, которые опаснее и страшнее В мире «Терминатора» есть не только Т-800 и Т-1000: нашла 3 модели, которые опаснее и страшнее Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше