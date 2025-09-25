Меню
Этот блокбастер 2015 года внезапно ворвался на первое место в топе Netflix: весь экшн вытянул Дуэйн Джонсон

25 сентября 2025 11:50
Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»

Актера до сих пор любят за харизму и брутальный вид.

Казалось бы, блокбастер «Разлом Сан-Андреас» (2015) уже давно списан в архивы катастрофического жанра. Но сегодня он неожиданно снова в центре внимания — фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном возглавил чарты Netflix, обогнав свежие премьеры и доказав, что у зрителей по-прежнему есть слабость к громыхающему апокалипсису на экране.

Голливудский рецепт катастрофы

Сюжет фильма типичен для жанра: Лос-Анджелес разламывает на части гигантское землетрясение, и пилоту-спасателю Рэймонду (Дуэйн Джонсон) предстоит не только вытащить людей из ада камней и обломков, но и восстановить отношения с семьёй.

Банально? Возможно. Но харизма Джонсона работает безотказно: он превращает клишированный сценарий в чистый аттракцион.

Эффекты, ради которых стоило снимать

«Разлом Сан-Андреас» не зря получил номинации на премии Общества визуальных эффектов. Разрушение небоскрёбов, волны-цунами, разверзшиеся магистрали — всё это снято с такой фотореалистичностью, что даже спустя десять лет кадры выглядят впечатляюще.

Да, по сравнению с «Миром Юрского периода» или «Форсажем 7» фильм собрал скромнее (475 млн долларов), но для жанра катастрофы это более чем достойный результат.

Почему снова в топе?

Сегодня «Разлом Сан-Андреас» — фильм №1 на Netflix по данным FlixPatrol. Причина проста: зрителям нужны зрелищные, прямолинейные истории, где катастрофа громче и ярче, чем новости вокруг.

В отличие от мрачных реалистичных драм, фильм Брэда Пейтона даёт чистое развлечение — напряжение, которое держит до финала, и возможность отдохнуть от повседневных тревог.

Не лучший, но и не худший Джонсон

В фильмографии «Скалы» хватает как культовых ролей, так и провалов. «Разлом Сан-Андреас» занимает золотую середину: он не изменит вашу жизнь, но подарит два часа драйва и зрелищ. Иногда именно такого кино и не хватает — чтобы залипнуть вечером, забыв обо всём остальном.

Фото: Кадр из фильма «Разлом Сан-Андреас»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
