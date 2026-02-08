Этот актер из «Лимитчиц» — сын известных российских актеров: «При таких ярких родителях такая посредственность»

Поклонники «Лимитчиц» наверняка запомнили сына Маши. Но мало кто знает, что этот молодой актер — сын известной звезды, родство с которой не стал подчеркивать громкой фамилией. Правда, от мощной критики его это не спасло.

Начало карьеры Антона Шаврина

Антон Шаврин вырос в театральной семье — его родители известные актёры Анна Ардова и Александр Шаврин. С самого детства он пропадал за кулисами театра Маяковского.

Но атмосфера не сделала его пай-мальчиком. Внутри него всегда жил настоящий бунтарь.

В школе он был тем самым сорванцом: дрался, прогуливал и даже сбегал через окно. На вступительные экзамены в школу Табакова он явился с разбитой рукой.

Вообще-то он мечтал стать поваром, а в театральный пошёл почти случайно — сопровождал свою первую любовь, которая готовилась к поступлению целый год. В итоге её не приняли, а его — взяли.

Первую известность ему принёс сериал «Иванько». Хотя роль Елисея поначалу вызывала у него отторжение — герой казался слишком грубым и неприятным.

После этого успеха все ждали его быстрого взлёта. Но предложения не поступали, деньги от первых ролей закончились, а кастинги не давали результата. Вместо того чтобы просить помощи у знаменитой матери, Антон устроился на обычную работу и полтора года трудился барменом.

Антон Шаврин в «Лимитчицах»

Роль в «Лимитчицах 2» вновь вернула его в профессию. Правда, надо признать, что образ Шаврина не всем показался удачным. Мнения о его игре разные.