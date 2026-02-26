Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал

Новый психологический триллер Prime Video ворвался в чарты так стремительно, что даже ветераны платформы не успели оглянуться. Восьмисерийный проект «56 дней» всего за пять суток после премьеры сумел обойти по популярности даже громкий «Fallout» — и этим, похоже, окончательно закрепил за собой статус неожиданного стримингового хита начала года.

Романтика, которая быстро темнеет

Сериал, основанный на романе Кэтрин Райан Ховард, вышел 18 февраля и сразу зацепил зрителей нервной, нелинейной подачей. В центре истории — отношения пары, которые начинаются почти невинно, но постепенно скатываются в тревожный психологический триллер. Главные роли исполнили Дав Кэмерон и Аван Джогиа, и именно их экранная химия стала главным магнитом проекта.

Цифры говорят сами за себя

По данным FlixPatrol, «56 дней» уже стал самым популярным сериалом Prime Video в мире, обогнав не только «Fallout», но и «Ночного администратора» и «Лето, когда я стала красивой». При этом оценки получились показательно разными: 64% у критиков против 84% у зрителей на Rotten Tomatoes.

Такой разрыв — классический признак проекта, который публика смотрит запоем, даже если рецензенты морщатся.

Новый курс Prime Video

Проект создан Карин Ашер и Лизой Цверлинг при участии продюсерской компании Atomic Monster Джеймса Вана. И его успех может оказаться для платформы стратегически важным: Prime Video давно ассоциировался с более «мужским» контентом, но «56 дней» явно расширяет аудиторию.

Судя по стартовой динамике, у триллера есть все шансы задержаться в топах. А зрителям — ещё один повод проверить, действительно ли эта история любви превращается в нечто куда более тревожное, чем кажется в первые минуты.