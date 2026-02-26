Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал

Этому сериалу Prime Video потребовалось всего 5 суток, чтобы выбить из топа даже «Fallout»: такого никто не ожидал

26 февраля 2026 08:56
Кадр из сериала «56 дней»

Похоже, платформу ждет глобальная переоценка.

Новый психологический триллер Prime Video ворвался в чарты так стремительно, что даже ветераны платформы не успели оглянуться. Восьмисерийный проект «56 дней» всего за пять суток после премьеры сумел обойти по популярности даже громкий «Fallout» — и этим, похоже, окончательно закрепил за собой статус неожиданного стримингового хита начала года.

Романтика, которая быстро темнеет

Сериал, основанный на романе Кэтрин Райан Ховард, вышел 18 февраля и сразу зацепил зрителей нервной, нелинейной подачей. В центре истории — отношения пары, которые начинаются почти невинно, но постепенно скатываются в тревожный психологический триллер. Главные роли исполнили Дав Кэмерон и Аван Джогиа, и именно их экранная химия стала главным магнитом проекта.

Цифры говорят сами за себя

По данным FlixPatrol, «56 дней» уже стал самым популярным сериалом Prime Video в мире, обогнав не только «Fallout», но и «Ночного администратора» и «Лето, когда я стала красивой». При этом оценки получились показательно разными: 64% у критиков против 84% у зрителей на Rotten Tomatoes.

Такой разрыв — классический признак проекта, который публика смотрит запоем, даже если рецензенты морщатся.

Новый курс Prime Video

Проект создан Карин Ашер и Лизой Цверлинг при участии продюсерской компании Atomic Monster Джеймса Вана. И его успех может оказаться для платформы стратегически важным: Prime Video давно ассоциировался с более «мужским» контентом, но «56 дней» явно расширяет аудиторию.

Судя по стартовой динамике, у триллера есть все шансы задержаться в топах. А зрителям — ещё один повод проверить, действительно ли эта история любви превращается в нечто куда более тревожное, чем кажется в первые минуты.

Фото: Кадр из сериала «56 дней»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела Включила и уже не смогла отлипнуть от экрана: новый сериал 2026 года скрыл не только убийцу, но и жертву — такого я еще не видела Читать дальше 24 февраля 2026
16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж 16 миллионов долларов за 8 сезонов: больше всех за «Игру престолов» получила вовсе не Дейнерис — другой персонаж Читать дальше 27 февраля 2026
Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы Выше — только «Рыцарь Семи Королевств»: этот спин-офф культового сериала неожиданно вырвался в топы Читать дальше 27 февраля 2026
В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием В финале 4 сезона «Бриджертонов» Netflix дал зацепку на будущее: история продолжится, но с одним условием Читать дальше 27 февраля 2026
Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало» Четыре сезона, где каждая серия — 10/10: этот сериал Netflix заткнул за пояс и «Очень странные дела», и «Чёрное зеркало» Читать дальше 27 февраля 2026
Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Этот фэнтези-сериал неожиданно вырвался в топы из-за нового «Гарри Поттера»: и причиной этому — спор о плагиате Читать дальше 27 февраля 2026
Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Доа из «Клюквенного щербета» возвращается: новый турецкий медицинский сериал станет подарком к 8 марта Читать дальше 27 февраля 2026
«Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем «Рыцарь Семи Королевств» опередил «Первый отдел», «Ландыши» и «Очень странные дела» в февральском топе, но почему? Отвечаем Читать дальше 27 февраля 2026
Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Об этих 4 свежих триллерах почти не говорили, а они на вершине топов с рейтингом не ниже 7,4— смотрят все Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше