Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера»

В этом году зрителей ждет новая экранизация произведений Агаты Кристи. И с сериалом «Тайна семи циферблатов» уже все необычно: в продюсерах — правнук самой писательницы, в касте — сплошные британские звезды, но зрители пока относятся к проекту с опаской.

Премьера обернется либо триумфом, либо громким провалом, ведь проект снят по самой спорной книге автора.

Сюжет сериала «Тайна семи циферблатов»

Действие разворачивается в 1925 году, в роскошной английской усадьбе, где собралось изысканное общество. Казалось бы, обычная светская вечеринка. Но одна из шуток оборачивается жестоким убийством.

В эпицентр этой загадки попадает остроумная и независимая леди Эйлин Брент, которую все зовут Бандл. Расследовать преступление приходится именно ей, ведь жертвой становится человек из её ближайшего круга — Джерри Уэйд, считавшийся её женихом.

Обстоятельства смерти окутаны странной тайной. Вокруг тела убитого расставлены семь будильников. Этот зловещий ритуал становится отправной точкой для головоломки.

Детали сериала «Тайна семи циферблатов»

Главные роли в проекте достались ярким звёздам: образы разделили между собой Мартин Фримен из «Шерлока», Миа Маккенна-Брюс, засветившаяся в «Ведьмаке», и Хелена Бонем Картер, известная в том числе по фильмам про Гарри Поттера.

Исполнительным продюсером стал правнук самой Агаты Кристи, Джеймс Причард. Он подчеркнул, что его прабабушка создала в лице Бандл Брент одного из самых остроумных и проницательных молодых персонажей своего времени.

Однако далеко не все поклонники писательницы согласны с такой высокой оценкой. Оригинальный роман, вышедший в 1929 году, и тогда получил довольно прохладный приём. Критики упрекали Кристи в отходе от классической детективной логики в пользу масштабного заговора, а развязка многим показалась излишне эксцентричной.

В 80-х историю уже пытались перенести на экран, но результат вышел довольно бледным и не запомнился зрителям. Так что Netflix действительно идёт на определённый риск, берясь за экранизацию столь спорного произведения.

Премьера сериала намечена на 15 января. Все три эпизода первого сезона станут доступны для просмотра одновременно.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.