Этому российскому фильму в начале нулевых покорился уникальный рекорд: в Голливуде пытаются повторить его уже 80 лет

В начале нулевых в петербургском Эрмитаже случилось нечто, что казалось невозможным даже для Голливуда: полнометражный фильм без единого монтажа. Александр Сокуров провел зрителя по залам музея и по страницам российской истории за один непрерывный 96-минутный вдох.

Камера не моргнула ни разу, ведь актеры не имели права на ошибку. Так родился «Русский ковчег» – эксперимент, который стал легендой и до сих пор остается непревзойденным.

Дубль длиною в жизнь

Фильм длится 96 минут и снят внутри Эрмитажа – бывшего Зимнего дворца русских императоров. Камера движется сквозь десятки залов, а зритель будто сам оказывается на экскурсии по русской истории: от Петра Великого до блокады Ленинграда.

Голос рассказчика, принадлежащий самому Сокурову, сопровождает французского аристократа маркиза де Кюстина, ворчащего на все русское и в то же время невольно вовлеченного в это путешествие во времени.

Картина ощущается как странствие по живой памяти – то через балы при дворе, то через ужасы войны. В финале Эрмитаж уплывает в тумане, как настоящий ковчег, уносящий прошлое сквозь века.

Снято за один день и без права на ошибку

На площадке было около двух тысяч актеров и статистов, а оператор Тильман Бюттнер держал в руках тяжелую 35-килограммовую камеру с особым стабилизатором. Съемки длились всего один день: четыре часа на один-единственный дубль.

Несколько попыток сорвались из-за ошибок, и когда начался тот самый «единственный», отступать уже было нельзя – батареи разряжались, музей нужно было снова открывать.

Материал записывался напрямую на жесткий диск объемом в терабайт – по тем временам почти фантастика. Подготовка заняла четыре года, но сам фильм сняли за эти несколько часов.

Голливуд все еще пытается догнать

До и после Сокурова многие играли с иллюзией «одного дубля». Альфред Хичкок в «Веревке» скрывал монтаж в затемнениях, «Бердмэн» и «1917» создавали эффект непрерывности при помощи цифровых склеек.

Но полностью без монтажа не решился никто.

