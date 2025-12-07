Меню
Киноафиша Статьи «Этому фильму я ставлю 1 из 10»: военный эксперт в пух и прах разнес легендарную битву из «Властелина колец»

7 декабря 2025 12:48
Кадр из фильма «Властелин колец»

С точки зрения обычного зрителя — зрелище потрясающее.

Битва на Пеленнорских полях во «Властелине колец» давно стала эталоном кинематографического эпоса — той самой сценой, от которой мурашки пробегают даже спустя двадцать лет. Но если смотреть на неё не глазами восторженного зрителя, а глазами военного историка, картина становится куда приземлённее. И, возможно, смешнее.

Катапульты, которые нарушают законы природы

Эксперт по средневековым укреплениям Майкл Фултон из канадского Западного университета подошёл к «Возвращению короля» без милосердия. Начал он с катапульт — тех самых камнемётов, которыми Минас-Тирит и войска Саурона обменивались любезностями.

«Это ужасные катапульты», — отрезал Фултон.

По его словам, в фильме камни будто «ускоряются» после вылета из чаши, хотя в реальности они должны замедляться. А размеры снарядов и вовсе вызывают недоумение: «камни значительно больше самих машин». Тут даже магия Толкина пожимает плечами.

При этом одна вещь показана совершенно точно — метание голов. Да, это действительно существовало; во время Первого крестового похода обе стороны активно использовали подобные методы психологического давления. В этом месте кинематограф внезапно близок к реальности.

Требушеты, которые никто бы не поставил на башню

Куда большим преступлением, чем художественные вольности, Фултон считает размещение требушетов прямо на верхушках башен. Для специалиста это звучит как анекдот:

— Тяжёлые машины на высокой точке, где их легче всего уничтожить? — Минимальный прирост дальности при гигантском риске? — Отсутствие защиты от вражеских орудий?

По его словам, реалистичнее было бы поставить требушеты за крепостной стеной, чтобы они могли вести огонь, оставаясь прикрытыми каменной массой. Но, увы, реализм плохо работает в кадре — зрителю нужны красивые силуэты на фоне горящего неба.

Вердикт суров, но честен

Фултон подвёл итог практически беспощадно:

«Насколько реалистичной может быть осада вымышленного города орками — настолько я ставлю этому фильму один балл из десяти»

И всё же это не отменяет главного: битва на Пеленнорских полях остаётся одной из самых эмоциональных и величественных сцен в истории кино.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
