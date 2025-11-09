Меню
Киноафиша Статьи Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки

Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки

9 ноября 2025 18:08
«К себе нежно»

История о женщине, которая разучилась слышать себя — и впервые пытается вернуть собственную жизнь.

«К себе нежно» (2026) — экранизация книги Ольги Примаченко, которая стала для многих личной терапией и поводом сделать паузу в бесконечно потоке дел.

Первый тизер фильма уже вызвал волну тёплых отзывов: зрители называют будущий фильм «миленьким», «долгожданным» и «эмоционально точным».

О чём рассказывает фильм

Надя — блестящий специалист, человек, который держит себя и других в руках. Она знает, как остановить кровь, как вытащить человека с того света, как не поддаваться панике.

Но когда ей исполняется сорок, выясняется, что к собственной жизни она относится как к чужой: действует по привычке, слушает всех, кроме себя, и давно забыла, что значит хотеть.

Фильм следует структуре книги: шесть «уроков нежности», каждый из которых меняет героиню. Это не магия и не мудрые наставники — это болезненные, но честные разговоры с самой собой.

Кто работает над картиной

Режиссёром выступил Иван Китаев — автор «Бывших», прекрасно работающий с женскими историями и психологическими нюансами. Сценарий написала Дарья Грацевич — создательница «Холопа» и «Измен», умеющая находить верные точки соприкосновения с массовым зрителем.

В актёрском составе — Карина Разумовская, Артём Ткаченко, Пелагея Невзорова и Ольга Медынич.

Почему важно, что Примаченко — среди создателей

Издательская группа «Эксмо-АСТ», выпускавшая книгу, впервые напрямую инвестирует в кино — и это показывает, насколько важным проект считают сами авторы и издатели. Половина бюджета — их вложение. Фильм делают не как очередную романтическую драму, а как историю, которая должна сработать на тех же внутренних частотах, что и книга.

Сталкиваться со своей усталостью, выгоранием, потерянностью — неприятно. Снимать это — ещё сложнее. Но судя по первому тизеру, создатели выбрали тон, который работает: без назиданий, без «мотивационных» лозунгов, но со щемящей узнаваемостью.

Когда ждать премьеру

«К себе нежно» выйдет в прокат 2 апреля 2026 года. Съёмки уже завершены.

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2

Фото: Кадр из фильма «К себе нежно»
Анна Адамайтес
