Этого во «Властелине колец» не сказали: так где же жил Гэндальф, когда не собирал хоббитов в походы

Гэндальф занимает особое место в мире Толкина. Его фигура появляется и в «Хоббите», и во «Властелине колец», он задаёт направление обоим путешествиям и не раз выручает героев в критический момент. При этом о личной жизни мага известно удивительно мало.

В книгах и фильмах почти не говорится, где он живёт и есть ли у него вообще постоянное место. Но где же он находился в те периоды, когда не участвовал в походах и не вёл отряды через горы?

Где жил Гэндальф

Прямого ответа на вопрос о месте жительства Гэндальфа нет — у него его просто не было. С тех пор как маг появился в Средиземье, он вёл жизнь странника. География его перемещений охватывала почти весь западный мир: он бывал в Шире, Ривенделле, Лотлориэне, Эдорасе и Минас Тирите.

Если ему требовалась крыша над головой, он останавливался у тех, кого считал друзьями — у Элронда, у Бильбо или у других знакомых. В остальное время ночевал в гостиницах. Одно из таких мест — «Гарцующий пони» в Бри. Именно там он однажды пересекся с Торином Дубощитом ещё до событий «Хоббита». А во «Властелине колец» через хозяина трактира Гэндальф передал весточку Фродо.

Почему Гэндальф был странником

Причина, по которой Гэндальф постоянно находился в движении, была не в отсутствии вкуса к уюту, а в самой сути его миссии. Во-первых, он должен был добывать сведения о Сауроне и его слугах. Именно с этой целью он, например, временно оставлял отряд Торина в «Хоббите» — чтобы осмотреть подозрительные места и собрать полезную информацию.

Во-вторых, Гэндальф сознательно выстраивал сеть контактов. Он хотел знать тех, на кого можно опереться в нужный час. Благодаря частым визитам в Шир он сблизился с Бильбо и Фродо, и это сыграло решающую роль, когда потребовалось организовать поход к Эребору или уничтожение Кольца.

Маг не позволял себе прирастать к месту, даже если оно ему нравилось. Его задача всегда оставалась важнее личных привязанностей.

Кроме того, как напоминает автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино», Толкин частично отталкивался от образа Одина. Скандинавский бог тоже бродил по мирам, собирая знания, и часто представал перед людьми в облике старого путника. Это позволяло ему оставаться неузнанным и проверять щедрость тех, кто встречался на пути.