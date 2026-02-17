Меню
Киноафиша Статьи В «Великолепном веке» все прошло скромно и втайне от других: какой на самом деле была свадьба Хюррем и Сулеймана

17 февраля 2026 22:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

О церемонии рассказывали даже иностранные путешественники.

В «Великолепном веке» свадьба Хюррем и Сулеймана выглядит почти домашней. Но исторические свидетельства рисуют другую картину.

Некоторые источники утверждают, что реальное событие было совсем не камерным. Торжество, если верить этим записям, устроили с размахом, достойным султана и женщины, которая сумела стать главной в его жизни.

Большой праздник

Свадьба, если верить сохранившимся описаниям, длилась не один день. Улицы украшали, на площадях ставили качели, бедняков кормили, а в мечетях читали молитвы за султанский брак.

Всё это больше напоминало государственный праздник, чем личное торжество. Английский путешественник Янг, который якобы был свидетелем событий, оставил запись о невиданном размахе.

По его словам, церемония прошла во дворце, но гуляния выплеснулись на улицы. Город по ночам был залит светом, и веселье не стихало.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Турнир

Центральным событием свадебных торжеств стал рыцарский турнир, где сошлись мусульмане и христиане. Для Хюррем со свитой возвели отдельные трибуны, отгороженные позолоченными решётками, — ничей взгляд не должен был тревожить султаншу.

В перерывах между схватками перед ней выступали музыканты, а по арене проводили диковинных зверей, среди которых очевидцы особо отмечали жирафов с шеями, тянущимися чуть ли не до небес.

Современные историки относятся к таким деталям с осторожностью, но сам факт остаётся: брак правителя Османской империи с женщиной, некогда попавшей во дворец рабыней, был событием беспрецедентным, а значит, и размах торжеств мог оказаться именно таким — почти неправдоподобным.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
