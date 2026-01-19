Меню
Киноафиша Статьи Этого не показали в «Великолепном веке»: зачем наложницы мазали лицо пометом голубей

19 января 2026 10:52
«Великолепный век»

За фарфоровой кожей гарема скрывалась жесткая и опасная косметология, от которой современный врач схватился бы за голову.

Сериал «Великолепный век» показал гарем как место интриг, взглядов и тонкой игры. Но за кадром осталась самая приземленная и жестокая сторона этой системы — борьба за стандарты красоты.

Привлекательная внешность для наложниц была не капризом и не украшением жизни, а инструментом выживания. Бледная кожа считалась признаком знатности, чистоты и близости к идеалу, а значит — шансом быть замеченной палишахом.

Зачем нужен был голубиный помет

Чтобы добиться кожи «цвета утреннего молока», наложницы использовали маски из помета голубей или летучих мышей, смешанного с медом и лимонным соком.

Французские лекари, допущенные в гарем, описывали это с откровенным ужасом. Смесь действовала как жесткий химический пилинг: она разъедала верхний слой кожи, вызывала ожоги и воспаления, но давала мгновенный визуальный эффект — лицо становилось светлее.

Процедура была болезненной, но быстрой. В условиях постоянной конкуренции ждать, пока кожа восстановится после загара естественным путем, было роскошью, которую наложницы себе позволить не могли.

«Великолепный век»

Смертельные белила

Помет был лишь началом. Для усиления эффекта использовали белила на основе свинца и ртути — моду, пришедшую из Европы.

В Османской империи она приобрела особенно опасный характер. Наложницы наносили мази с сулемой, не подозревая, что медленно отравляют собственный организм.

Французские врачи фиксировали одни и те же симптомы: серый оттенок кожи, кровоточивость десен, дрожь в руках, выпадение зубов.

Но отказаться от косметики означало проиграть. В гареме проигрыш часто стоил будущего.

Вредный хаммам

Парадоксально, но культ чистоты, который существовал в гареме, только усугублял ситуацию. Ежедневные походы в хаммам распаривали кожу, раскрывали поры и ускоряли проникновение ядов в кровь.

То, что в Париже ограничивалось повреждением кожи, в Стамбуле превращалось в системное отравление.

Знаменитая фарфоровая бледность была не признаком здоровья, а тревожным симптомом. Но именно она ценилась выше всего.

Также прочитайте: Любовь, которую нельзя: 3 классных турецких сериала про чувства вопреки правилам — короткие и неизбитые

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
