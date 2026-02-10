Меню
Киноафиша Статьи

Этого героя вырезали из новых «Папиных дочек» в последний момент: а ведь зрители ждали его возвращения

10 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Папины дочки. Новые»

Персонаж имел большое значение в оригинале.

В перезапуске сериала «Папины дочки. Новые», который выходит с 2023 года, зрители с удивлением обнаружили пропажу нескольких старых героев. И если некоторые персонажи вроде Даши все же вернулись, то с другими это не сработало. Особенно многим не хватило Ильи Полежайкина, надёжного друга Галины Сергеевны.

Интересно, что сцены с его участием изначально были отсняты. Однако позже создатели приняли решение убрать персонажа из финального монтажа, и он так и не появился на экранах.

Актёр Михаил Казаков, который играл Полежайкина в оригинальном ситкоме, в интервью рассказал о причинах своего исчезновения из сериала. По его словам, он действительно снимался в новом сезоне. Однако после того, как его бывшая жена публично заявила о его проблемах с зависимостями и скандалах в семье, ситуация изменилась.

Кадр из сериала «Папины дочки»

«Мне позвонили с канала и прямо сказали: "Извините, но для нас "дешевле" вырезать вас из проекта, чем оставить"», — пояснил Казаков в беседе с «Абзацем».

Планы на сотрудничество разрушились не только у него. Его сын Мирослав тоже мог получить эпизодическую роль в сериале, но из-за разразившегося скандала эта возможность была упущена. Не помогло даже то, что в разбирательствах с экс-супругой, суды все же встали на сторону Казакова.

Фото: Кадры из сериалов «Папины дочки», «Папины дочки. Новые»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
