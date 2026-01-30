Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита

Пока у персонажа нет ни имени, ни истории.

Второй сезон «Фоллаута» стал для поклонников кульминацией долгого ожидания. На экране впервые материализовался легендарный персонаж, существовавший в лоре более четверти века.

Речь идёт о той самой загадочной фигуре — «последнем президенте Соединённых Штатов», чьё существование было обозначено ещё в классической видеоигре «Fallout 2».

На протяжении десятилетий он оставался лишь голосом и предметом фанатских теорий. Игры скрывали его облик и настоящее имя. Эта многолетняя загадка была разрешена именно в сериале.

Ключевой флешбэк в седьмой серии приводит Купера в Лас-Вегас на личную аудиенцию с главой страны. Роль человека, принимающего судьбоносные решения, досталась настоящей легенде закадрового голоса — Клэнси Брауну. Миллионы игроков узнают его тембр по десяткам проектов, от яркого «Spyro the Dragon» до эпичной саги «God of War 3».

Кстати, одной из его самых ранних работ в индустрии был как раз персонаж вселенной «Fallout». Браун подарил свой голос Ромбусу.

Однако пока появление героя в сериале не принесло полной ясности. Персонаж по-прежнему скрывается за своим титулом. В разговоре его называют только «президентом».

Эта намеренная анонимность лишь подогревает интерес. Фанаты строят теории и верят, что в финале создатели наконец раскроют личность этого человека. 8 серия выйдет 4 февраля.