Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита

Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита

30 января 2026 13:00
Кадр из сериала «Фоллаут»

Пока у персонажа нет ни имени, ни истории.

Второй сезон «Фоллаута» стал для поклонников кульминацией долгого ожидания. На экране впервые материализовался легендарный персонаж, существовавший в лоре более четверти века.

Речь идёт о той самой загадочной фигуре — «последнем президенте Соединённых Штатов», чьё существование было обозначено ещё в классической видеоигре «Fallout 2».

На протяжении десятилетий он оставался лишь голосом и предметом фанатских теорий. Игры скрывали его облик и настоящее имя. Эта многолетняя загадка была разрешена именно в сериале.

Ключевой флешбэк в седьмой серии приводит Купера в Лас-Вегас на личную аудиенцию с главой страны. Роль человека, принимающего судьбоносные решения, досталась настоящей легенде закадрового голоса — Клэнси Брауну. Миллионы игроков узнают его тембр по десяткам проектов, от яркого «Spyro the Dragon» до эпичной саги «God of War 3».

Кадр из сериала «Фоллаут»

Кстати, одной из его самых ранних работ в индустрии был как раз персонаж вселенной «Fallout». Браун подарил свой голос Ромбусу.

Однако пока появление героя в сериале не принесло полной ясности. Персонаж по-прежнему скрывается за своим титулом. В разговоре его называют только «президентом».

Эта намеренная анонимность лишь подогревает интерес. Фанаты строят теории и верят, что в финале создатели наконец раскроют личность этого человека. 8 серия выйдет 4 февраля.

Фото: Кадры из сериала «Фоллаут»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Восьмая серия будет последней: когда выйдет финальный эпизод 2 сезона «Фоллаута» Восьмая серия будет последней: когда выйдет финальный эпизод 2 сезона «Фоллаута» Читать дальше 29 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
А был ли такой Левша в реальности: по каким событиям снят новый российский хит проката А был ли такой Левша в реальности: по каким событиям снят новый российский хит проката Читать дальше 30 января 2026
Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Для советского кино это слишком смело и пошло: вот какую сцену в «А зори здесь тихие» едва не запретили Читать дальше 30 января 2026
Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Сколько килограммов весит ящик гвоздей? Хрупкой Тосе в «Девчатах» даже никто не помог Читать дальше 30 января 2026
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше