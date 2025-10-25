Меню
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей

25 октября 2025 21:31
Кадр из сериала «Лихие»

У персонажа была непростая судьба.

Криминальная драма Юрия Быкова «Лихие» наконец-то обзавелась вторым сезоном. В основе сюжета — реальная судьба киллера Евгения Демина, которого отец ещё в 12 лет втянул в преступный мир.

Сериал погружает в атмосферу Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре 90-х, когда безраздельно правила ОПГ «Общак». Интересно, что некоторые криминальные авторитеты в сериале получились на удивление харизматичными.

Моисей в сериале «Лихие»

Моисей в «Лихих» — персонаж, которого сложно забыть, даже несмотря на немногочисленные появления. Его образ в тельняшке буквально врезается в память.

В первом сезоне зрители застают его уже постаревшего — после тюрьмы он ушёл в религию, и его психика была явно надломлена. В приступе паранойи он решил, что Женя Лиховцев пришёл его убить. Эта сцена закончилась трагически — герой выхватил у Моисея оружие и застрелил его.

Во втором сезоне зрителей ждали флешбэки в 90-е, где Моисей предстаёт молодым взрывником, работавшим с Крабом. Один из таких эпизодов показывал напряжённый разговор между ним и Женей, раскрывающий их непростые отношения.

Кадр из сериала «Лихие»

Прототип Моисея

В отличие от многих героев «Лихих», у Моисея нет конкретного прототипа. Это полностью вымышленный, но очень узнаваемый типаж — типичный бандит лихих 90-х, который после тюрьмы и криминального прошлого нашёл утешение в вере, но не обрел спасения.

Ранее портал «Киноафиша» писал, будет ли 3 сезон.

Фото: Кадры из сериала «Лихие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
