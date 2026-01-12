Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра

Адаптация «Игры престолов» от HBO неизбежно упростила огромный мир книг Мартина. Многие яркие персонажи так и не появились на экране. Среди них Арианна Мартелл, Виктарион Грейджой и юный Гриф.

Но есть один пропущенный герой, чье отсутствие фанаты воспринимают особенно неоднозначно. Это Пестряк — странный шут при дворе Станниса Баратеона. Его пугающие и загадочные выходы могли бы придать истории дома Баратеонов мистическую глубину.

История Пестряка

Пестряк в книгах — фигура трагичная и пугающая. Изначально он был не шутом, а рабом из далекого Волантиса.

Там его купил лорд Стеффон Баратеон, отец Роберта и Станниса. Он хотел порадовать сыновей умным и талантливым мальчиком. Тот умел жонглировать, показывать фокусы и говорил на многих языках.

Но корабль лорда потерпел крушение в Заливе Разбитых Кораблей. Стеффон и его жена погибли. А Пестряка вынесло на берег лишь через трое суток. Он был без одежды, а кожа побелела и сморщилась, как у утопленника.

Все думали, что он мертв, пока мальчик не закашлялся водой и не открыл глаза. После этого случая он стал совсем другим человеком. Его прежний ум и память исчезли, уступив место безумию.

Выглядел он очень странно. Его лицо было покрыто красно-зелеными татуировками, как у рабов Волантиса. На голове у него красовался жестяной «шлем» с оленьими рогами и звенящими колокольчиками.

Он постоянно подергивался, бормотал и напевал свои рифмы. Эти странные песенки часто звучали как мрачные предсказания, которые никто не понимал.

Хотя все считали его дурачком, его статус был не так прост. Даже Мелисандра чувствовала в нем угрозу и видела его в своих зловещих видениях.

В книгах он становится постоянным спутником юной Ширен, дочери Станниса. Он проводит с ней много времени. Существовал даже пикантный придворный слух. Некоторые шептались, что настоящий отец девочки — не Станнис, а сам Пестряк.

Пестряк в сериале «Игра престолов»

Главная причина отсутствия Пестряка в сериале — перегруженность сюжетной линии Станниса. Сценарист Брайан Когман признавался, что персонаж был в самых ранних черновиках. Но в итоге его решили убрать.

Его присутствие просто «не работало» для драматургии сериала. Авторам нужно было быстро познакомить зрителя со всей семьей Баратеонов. А странный шут лишь добавлял лишнего шума и требовал дополнительных объяснений. Он не вписывался в жесткую структуру, где каждая сцена должна продвигать главный сюжет.

Однако создатели все же оставили небольшой намек для знатоков книг. В одной из сцен на Драконьем Камне юная Ширен поет жутковатую детскую песенку.

Как говорил Когман, эту деталь можно трактовать двояко. Возможно, песню сочинила сама девочка. А, возможно, она просто повторяет то, что когда-то слышала от своего пропавшего друга-шута, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

