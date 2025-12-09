Меню
Этого героя «Дома дракона» ненавидели даже больше Джоффри в «Игре престолов»: спойлер — в третьем сезоне его ждет печальный финал

9 декабря 2025 19:35
Кадр из сериала «Дом дракона»

Кристона Коля справедливо никто не любит.

В «Игре престолов» и её приквеле «Доме дракона» хватало персонажей, вызывавших у зрителей праведный гнев. Но, пожалуй, ни один не удостоился такой единодушной и страстной ненависти, как Кристон Коль.

И книжные читатели, и зрители сериала с замиранием сердца и потирая руки ждали момента, когда же этот надменный, жестокий и лицемерный рыцарь наконец получит по заслугам. Эту развязку в «Доме дракона» приберегли на 3 сезон.

Смерть Кристона Коля

В книге Джорджа Мартина Кристон Коль предстаёт таким же неприятным персонажем, как и на экране, — законченным предателем, склонным к истерикам человеком. В сериале его и без того мрачный образ усилили, добавив расчётливой жестокости и сделав его безжалостным убийцей, что только подогрело зрительскую ненависть. Поэтому его смерть станет, пожалуй, самым ожидаемым событием всего сезона.

Согласно книжному канону, предатель встречает свой конец не в рыцарском поединке, а в массовой резне, известной как «Бал мясника». Во время этого кровавого побоища его вместе с остатками армии «Зелёных» окружает и безжалостно расстреливает толпа лучников.

Кадр из сериала «Дом дракона»

Когда погибнет Кристон Коль

Эту эпичную и кровавую развязку не показали во втором сезоне, и фанаты с замиранием сердца ждут её в третьем. Судя по всему, долгожданная гибель Кристона Коля произойдёт в седьмом эпизоде, и сцена обещает быть максимально жестокой, унизительной и близкой к первоисточнику.

Как утверждают инсайдерские источники, после разгрома армии и самого Коля в резне, известной как «Бал мясника», с его телом поступят так же беспощадно, как он сам поступал с другими. Его голову насадят на пику и с триумфом пронесут перед рядами армии «Чёрных».

Ранее портал «Киноафиша» писал точную дату премьеры спин-оффа «Рыцарь Семи Королевств».

Фото: Кадры из сериала «Дом дракона»
Светлана Левкина

