Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)

12 марта 2026 21:02
Кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро»

Премьера драмы «Дубровский. Русский Зорро» состоится на телеканале ТВ-3.

Что будет, если соединить пушкинского Дубровского и легенду о Зорро? Ответ пытается дать новый российский сериал «Дубровский. Русский Зорро». Первый тизер проекта уже появился в Сети и сразу привлек внимание зрителей. В ролике показали сразу несколько ключевых героев будущей истории.

Новый взгляд на героя Пушкина

В центре сюжета — Владимир Дубровский, который после долгих лет странствий возвращается в Российскую империю. За границей он провел много времени, в том числе в Калифорнии, и теперь скрывается под именем мексиканского дворянина Дона Диего. Параллельно герой действует как таинственный народный мститель.

История начинается с возвращения Дубровского в Кистеневку. Там он узнает, что в округе хозяйничают разбойники, прикрываясь его именем. Кроме того, герой снова встречает Машу Троекурову — свою прежнюю любовь.

Кто сыграет в сериале

В тизере появился Сергей Городничий, известный по роли Лехи в сериале «Ландыши». В новом проекте он играет молодого помещика Александра Кирилловича Троекурова. Роль Владимира Дубровского досталась Олегу Гаасу, которого в образе героя зрители почти не узнают.

«Мне всегда интереснее играть не "гладеньких" персонажей, а живых — тех, что топорщатся, сопротивляются, вмещают в себя и добро, и зло. Именно это и есть человек», — рассказал актер Олег Гасс.

В сериале также снялись Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Маргарита Аброськина и Дарья Коныжева. Режиссером проекта стал Кирилл Кузин, работавший над «Лондонград. Знай наших» и «Сергий против нечисти».

Производство сериала впервые анонсировали в 2024 году. Премьера приключенческой драмы «Дубровский. Русский Зорро» состоится на телеканале ТВ-3.

Фото: Кадр из сериала «Дубровский. Русский Зорро»
Екатерина Адамова
Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Уже 18 марта НТВ запускает новую бомбу с Иваном Колесниковым: этот сериал точно стоит включить фанатам «Первого отдела» Читать дальше 13 марта 2026
Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Все с ума сходят по Спасской, а я обожаю другую роль актрисы: хочется стереть память, и посмотреть заново Читать дальше 13 марта 2026
Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Вампирская коронация и древние руны: что ждать от второго сезона сериала «Граница миров» Читать дальше 13 марта 2026
Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит Читать дальше 13 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео) Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео) Читать дальше 13 марта 2026
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали Читать дальше 13 марта 2026
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
