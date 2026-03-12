Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)

Что будет, если соединить пушкинского Дубровского и легенду о Зорро? Ответ пытается дать новый российский сериал «Дубровский. Русский Зорро». Первый тизер проекта уже появился в Сети и сразу привлек внимание зрителей. В ролике показали сразу несколько ключевых героев будущей истории.

Новый взгляд на героя Пушкина

В центре сюжета — Владимир Дубровский, который после долгих лет странствий возвращается в Российскую империю. За границей он провел много времени, в том числе в Калифорнии, и теперь скрывается под именем мексиканского дворянина Дона Диего. Параллельно герой действует как таинственный народный мститель.

История начинается с возвращения Дубровского в Кистеневку. Там он узнает, что в округе хозяйничают разбойники, прикрываясь его именем. Кроме того, герой снова встречает Машу Троекурову — свою прежнюю любовь.

Кто сыграет в сериале

В тизере появился Сергей Городничий, известный по роли Лехи в сериале «Ландыши». В новом проекте он играет молодого помещика Александра Кирилловича Троекурова. Роль Владимира Дубровского досталась Олегу Гаасу, которого в образе героя зрители почти не узнают.

«Мне всегда интереснее играть не "гладеньких" персонажей, а живых — тех, что топорщатся, сопротивляются, вмещают в себя и добро, и зло. Именно это и есть человек», — рассказал актер Олег Гасс.

В сериале также снялись Марина Ворожищева, Лукерья Ильяшенко, Евгений Шварц, Антон Богданов, Маргарита Аброськина и Дарья Коныжева. Режиссером проекта стал Кирилл Кузин, работавший над «Лондонград. Знай наших» и «Сергий против нечисти».

Производство сериала впервые анонсировали в 2024 году. Премьера приключенческой драмы «Дубровский. Русский Зорро» состоится на телеканале ТВ-3.