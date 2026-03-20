Это вам не Семенов и даже не Брагин: 3 российских детективных сериала, где следствие ведут обычные люди

20 марта 2026 13:46
Кадры из сериалов «Подозреваемый», «Вижу-знаю», «Абонемент на расследование»

И смотреть на них не менее интересно, чем на профессионалов.

Иногда самые захватывающие расследования ведут вовсе не следователи, а люди, которые оказались в центре событий случайно. В этом и есть главный интерес таких историй: правила здесь не работают, а значит — исход всегда непредсказуем.

«Подозреваемый» — когда обычный человек вынужден стать сыщиком

История начинается с трагедии: Антон Гаврилов находит мертвым соседского мальчика и сам становится главным подозреваемым. Следствие быстро закрывается на нем, и у героя не остается выбора — он начинает расследовать преступление сам.

Постепенно Антон понимает, что за внешне спокойной жизнью его окружения скрываются темные тайны. Чем ближе он к истине, тем сильнее рушится его собственная жизнь.

Это напряженный детектив, где главный герой — не профессионал, а человек, загнанный в угол.

«Вижу-знаю» — психолог против преступников

Жанна Кузнецова в сериале «Вижу-знаю» умеет читать людей буквально с одного взгляда. Ее дар помогает раскрывать сложные дела, но при этом усложняет личную жизнь.

Она работает в отделе, который занимается старыми преступлениями, и быстро доказывает свою ценность. Даже скептически настроенный начальник Леонид Катаев начинает доверять ее методу.

Но всё усложняется, когда появляется противник с похожими способностями. И тогда расследования превращаются в психологическую игру, где на кону — не только правда, но и безопасность самой Жанны.

«Абонемент на расследование» — библиотекарь с прошлым

Даниил Талич переезжает в провинциальный город, чтобы начать новую жизнь и забыть прошлое в правоохранительных органах. Он устраивается работать в библиотеку и надеется на спокойствие.

Но всё меняется, когда в городе начинают происходить странные события. Даниил объединяется с детективом Гликерией Давыдовой, и вместе они берутся за расследование.

Сериал «Абонемент на расследование» интересен тем, что герой уже не полицейский, но его опыт никуда не делся — и именно он помогает распутывать сложные дела.

Фото: Кадры из сериалов «Подозреваемый», «Вижу-знаю», «Абонемент на расследование»
Анастасия Луковникова
