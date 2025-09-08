Это вам не «Санта-Барбара»: 5 самых долгих сериалов — 18 тысяч 262 серии только в №1

Сейчас эпоха настоящей сериаломании. Подписки на стриминги вытеснили традиционное телевидение, а фраза «ещё одну серию — и спать» стала мемом. Каждый день появляются новые проекты, но среди них есть настоящие титаны — сериалы-долгожители, которые годами держат зрителей у экранов и смело конкурируют с громкими новинками.

Собрали пять таких гигантов, переживших множество модных трендов и не растерявших фанатов.

«Направляющий свет» / «Путеводный свет»

Абсолютным рекордсменом среди сериалов стал «Направляющий свет» — настоящий долгожитель, который выходил в эфир с 1937 по 2009 год. Проект начинался как скромная радиопостановка, а превратился в легенду с 72 сезонами и 18 262 эпизодами.

Изначально история крутилась вокруг священника Джона Рутленджа, который зажигал лампу в окне как символ надежды для заблудших душ. Со временем фокус сместился на саги семей Бауэр, Рутлендж и Флетчер.

Этот сериал пережил Вторую мировую и рождение интернета, оставаясь в эфире 57 лет.

«Главный госпиталь»

Этот медицинский сериал-долгожитель начал своё вещание ещё 1 апреля 1963 года — и до сих пор выходят новые серии. За время существования проекта зрители увидели более 15 833 эпизодов, что делает его одним из самых продолжительных в истории.

Изначально история врачей и пациентов из вымышленного города Порт-Чарльз казалась простой медицинской драмой, но со временем сюжет изменился. Здесь есть место и романтическим перипетиям, и криминальным интригам, и даже политическим заговорам.

Интересно, что «Главный госпиталь» держит ещё один рекорд — наибольшее количество премий «Дневная Эмми» в категории «Лучшая драма».

«Улица Коронации»

Этот британский феномен вышел в эфир ещё в 1960 году и с тех пор стал неотъемлемой частью национальной культуры. Действие разворачивается в вымышленном промышленном городке Уэзерфилд, где обычные рабочие живут своей повседневной жизнью, полной радостей и трудностей.

За 65 лет сериал смело поднимал самые сложные темы — от подростковой беременности и онкологии до деменции и домашнего насилия. Но секрет его долголетия не только в социальной значимости. Проект сохраняет баланс между реализмом и лёгкостью — его персонажи говорят живыми, непринуждёнными фразами, а их энергии может позавидовать любой современный сериал.

При этом «Улица Коронации» до сих пор собирает у экранов по 5 миллионов зрителей за серию. Сейчас уже есть 11 764 выпуска проекта.

«Дни нашей жизни»

«Дни нашей жизни» выходят с 1965 года, и за это время успели выпустить более 15 258 эпизодов. Для многих зрителей он знаком по забавному кроссоверу — именно здесь «снимался» Джоуи из «Друзей». А еще там играл Дженсен Эклс до своей роли в «Сверхъестественном».

Но главное — это нескончаемая сага о семьях Хортон и Брэди, которые за 60 лет пережили буквально всё: от бытовых драм до путешествий во времени.

Сериал стал своеобразной машиной времени — через него можно проследить, как менялись американские ценности, мода и даже чувство юмора.

«Эммердейл» / «Ферма Эммердейла»

Британский сериал-долгожитель начался скромно — в 1972 году, а сегодня насчитывает уже более 10 000 эпизодов. Изначально создатели планировали всего трёхмесячный показ, но судьба распорядилась иначе.

Действие происходит в тихой йоркширской деревне Эммердейл, где жизнь крутится вокруг местной фермы и её обитателей. Но за этими спокойными пейзажами скрываются настоящие страсти — здесь случалось всё: от загадочных убийств и внезапных авиакатастроф до падения вертолёта прямо на деревенский праздник.

Именно эти шокирующие повороты десятилетиями удерживают зрителей у экранов.

