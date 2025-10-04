Это вам не проходняк: 7 свежих российских военных драм, которые оказались мощнее блокбастеров

Их рейтинги доказывают: жанр не только жив, но и развивается.

Военные фильмы и сериалы последних лет перестали быть скучной хроникой. Здесь есть и напряжённые операции, и личные драмы, и истории о людях, которым пришлось встать против обстоятельств.

Перед вами семь ярких российских новинок, которые по-настоящему держат в напряжении.

«Гатчина. Молчание Сильвии» (2024)

Фильм показывает войну глазами жителей Красногвардейска, оказавшегося в оккупации с первых дней.

На экране оживают дневники и письма узников лагерей, истории детей и простых людей, переживших ужасы.

Лента идёт до освобождения города в январе 1944-го и впечатляет подлинностью: зритель будто сам слышит голоса тех лет. Рейтинг КП — 8,6.

«Глаз пустыни» (2024)

Сериал переносит в Сирию 2016 года. Ветеран-разведчик Шеховцев должен найти тело погибшего корректировщика, известного под позывным «Глаз пустыни».

Вместе с ним в тыл идёт неопытный снайпер Сергей. Поиск превращается в опасное путешествие, где приходится бороться не только с врагом, но и с недоверием друг к другу. Рейтинг — 7,6.

«В списках не значился» (2025)

Молодой лейтенант Плужников спешит прибыть в Брестскую крепость, но из-за бюрократии «не значится» в списках.

Когда 22 июня начинается бомбёжка, он остаётся в крепости вместе с поварихой Миррой. Сначала случайный свидетель, Плужников становится последним защитником, решив не сдаваться до конца.

Драматическая экранизация с рейтингом 7,6.

«Адмирал Кузнецов» (2024)

Начало войны на Чёрном море. Разведка предупреждает о готовящемся ударе, но руководство не верит.

Николай Кузнецов решает нарушить приказ Сталина и приводит флот в боевую готовность.

Его риск спасает корабли от уничтожения и задаёт тон всей истории — борьбе против слепоты начальства и дерзким операциям, включая эвакуацию из Таллина. Рейтинг — 7,6.

«Август» (2025)

Действие разворачивается летом 1944 года. Капитан Алёхин и его товарищи получают задание выследить ретранслятор, передающий немцам шифры.

Их миссия засекречена настолько, что даже свои не знают об операции. Герои действуют без прикрытия, понимая: малейшая ошибка сорвёт план и изменит исход масштабного наступления. Рейтинг — 7,5.

«Враг у ворот» (2024)

Москва, осень 1941-го. Пока немцы подступают к столице, в городе назревает внутренняя война. Осуждённый капитан МУРа Захар Мятов выходит из тюрьмы по приказу Берии, чтобы возглавить спецотдел.

Его цель — вычислить диверсантов, готовящих теракт против советского руководства. Здесь война показана через столкновение преступности, политики и личной мести. Рейтинг — 7,3.

«Истребители. Битва за Крым» (2024)

Май 1944 года. Майора Романова переводят в Анапу, где готовится Крымская наступательная операция. Советские пилоты сражаются за господство в воздухе, а на кону — успех всего прорыва.

Романову удаётся перехватить новейший немецкий истребитель и доставить его в КБ Яковлева, где начинается разработка советского аналога. Сериал соединяет зрелищные воздушные бои и закулисные решения Ставки. Рейтинг — 7,3.

Название Формат Год Рейтинг (КП) Гатчина. Молчание Сильвии фильм 2024 8,6 Глаз пустыни сериал 2024 7,6 В списках не значился фильм 2025 7,6 Адмирал Кузнецов сериал 2024 7,6 Август фильм 2025 7,5 Враг у ворот сериал 2024 7,3 Истребители. Битва за Крым сериал 2024 7,3

