Жуткий ремейк «Пиноккио» на подходе: в главных ролях звезда «Острых козырьков»

В сети появился трейлер ужастика «Пиноккио: Раскрепощенный». Дата выпуска самого фильма пока точно неизвестна. Предположительно называется 2026 год. Картина будет выполнена в стиле тех кровавых хорроров, которые нравится многим зрителям. Лично мне уже стало страшно на первых 30 секундах трейлера. Его до конца досмотреть не могла.

Это новая мрачная версия классической сказки про Пиноккио: в фильме деревянная кукла отправляется на жестокую охоту за человеческими органами, чтобы стать «настоящим мальчиком».

Трейлер картины содержит откровенно шокирующие кадры. Общая тональность ролика подчеркивает намерение создателей показать известную историю в темном, безжалостном ключе.

Подстрекает его зловещая версия Сверчка Джимини, которого озвучил Роберт Инглунд, прославившийся образом Фредди Крюгера.

Режиссером проекта выступил Рис Фрейк-Уотерфилд, продюсером — Скотт Джеффри. Оба автора ранее работали над провокационной картиной «Винни‑Пух: Кровь и мед». Роль старого мастера Джеппетто досталась Ричарду Брейку, знакомому зрителям по сериалу «Острые козырьки».

Режиссер отмечал, что Пиноккио в фильме сделан не цифровым образом, а как аниматроник, чтобы персонаж выглядел максимально «реальным». Фрейк‑Уотерфилд характеризовал картину как искаженную историю взросления, рассказанную с точки зрения марионетки. Над созданием куклы работал обладатель премии «Эмми» Тодд Мастерс.

Новая лента станет частью расширенной вселенной Twisted Childhood Universe студии Jagged Edge Productions. В ее портфолио уже значатся «Винни‑Пух: Кровь и мёд», «Бэмби: Лесной кошмар» и «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Также в разработке находится кроссовер под рабочим названием «Пухверс: Монстры, объединяйтесь», который должен собрать вместе персонажей франшизы.