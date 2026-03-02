Меню
Это вам не Ларин из «Улиц разбитых фонарей»: детектив НТВ, который вы могли упустить — зацепил рейтинг 7.6, и не зря

2 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Высокие ставки»

Картинка и сюжет порадуют.

10 лет назад вышел сериал на НТВ «Высокие ставки». В нем много всего намешано: и детективная история, и любовная линия, и дружба, и интересный сюжет про подпольную сеть казино.

Изначально этот проект я решила посмотреть из-за актера Алексея Нилова в неожиданной роли криминального авторитета подпольной сети казино, поскольку было интересно посмотреть, как обычно положительной герой (который ассоциируется с «Улицами разбитых фонарей») вдруг предстал с другой стороны.

О сюжете

В Санкт-Петербурге совершается покушение на известного криминального авторитета Юрия Сергеева. Его спасает случайный прохожий Кирилл Борзов. Практически сразу он получает предложение работать в службе безопасности Сергеева.

В итоге молодой парень попадает в мир порока, криминала и подпольных игр. Конечно, в сериале есть и положительные, и отрицательные герои. Молодому парню сопереживаешь, ведь он постоянно вынужден делать выбор, работая на злого дядьку. Все смотрится на одном дыхании, учитывая, что в проекте 40 серий.

Про актеров

Возвращаясь к актерскому составу отмечу, что Нилов в роли криминального авторитета хорош. Ему веришь. В противоположность ему обаятельный Сергей Губанов показывает свои грани актерской игры. И отдельно стоит высказаться о Максиме Дахненко. Он сыграл представителя правоохранительных органов. Сразу скажу, ему веришь. Словом, если детективы все пересмотрели и нет планов, то вперед. А рейтинг на «Кинопоиске» 7,6 говорит сам за себя.

Фото: Кадр из сериала «Высокие ставки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
