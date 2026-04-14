На Руси внебрачных детей называли по-особенному — проверьте, может и вы есть в списке бастардов

На Руси детей, рождённых вне брака, старались помечать и обособлять — хоть некоторые из них и добивались выдающихся успехов, общественное отношение часто оставляло их на обочине жизни. В западноевропейской геральдике, например, для такой «метки» использовалась особая лента на фамильном гербе: она одновременно указывала на благородное происхождение и на незаконнорождённость. При этом были великолепные исключения.

Как показывает история, одним из таких исключений был, по преданию, князь Владимир Красное Солнышко: его мать числилась среди служанок, но несмотря на это Владимир был признан в княжеской семье и впоследствии стал великим правителем, крестителем Руси. Тем не менее отношение к подобному происхождению оставалось неоднозначным: даже при официальном признании рождение «вне закона» нередко сопровождалось презрением и осуждением.

Какие прозвища и фамилии закрепляли за незаконнорождёнными?

Народная практика была разной и порой грубоватой: таких детей называли байстрюками, найденками, выгуленками; иногда встречались и более ругательные слова вроде «семибатечник» или «приблудыш». Чаще всего им отказывались давать отцовскую фамилию, и тогда складывался иной порядок именования: священники или соседи могли называть ребёнка по‑особому, отмечая его статус в записях. Так появлялись образцы имён и фамилий, связанные с понятиями «находки» или «дар от бога».

Особенно заметна роль имени «Богдан» и родственных форм в этой системе: слово интерпретировалось как «данный Богом», и ним часто обозначали детей, которых не признали родители. В народных выражениях это отражалось фразами вроде «Богданушке все батюшки» или «если младенец некрещёный, то Богдан». В результате производные от Богдана линии встречаются в многих родах, в том числе у известных фамилий: в роду Тургеневых зафиксирована Богдановская ветвь, художник Богданов‑Бельский указывал на незаконнорожденное происхождение первой части своей фамилии

Со временем отношение к таким детям стало мягче: их стали признавать более полно, при этом нередко использовали приставку «Полу‑» как способ зафиксировать происхождение, не лишая фамилии «официальности». По тому же принципу могли формироваться отчества: от имени матери делали «Полунадеждин» или «Полуянов». Редкие или нестандартные имена тоже применяли как способ выделить незаконнорождённого в сообществе — это подтверждается и в произведениях русской словесности: у Островского есть персонаж Незнамов, у Льва Толстого — Катюша Маслова, носящая фамилию матери.