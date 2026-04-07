Понравился «Хрустальный»? Возьмите на заметку эту новинку с Гузеевой — такой актрису еще не видели

7 апреля 2026 19:06
Актрису ждет яркое появление в кино. 

Актриса Лариса Гузеева возвращается на экран в новой роли. Она сыграла чиновницу Цапкову — суровую женщину, которая держит внучку в строгих рамках.

Съёмки криминальной драмы «Холод» уже завершены, а показ запланирован на 2026 год.

В центре истории — девушка Женя. Она потеряла мужа и шестилетнюю дочь в аварии на Кутузовском проспекте. Виновники, повлияли на суд, и Женю посадили за преступление, которого она не совершала.

В тюрьме у Женя завязываются отношения с влиятельной заключённой, которая оказывается чиновницей Цапковой. Цапкова учит героиню методам мести, помогает ей бежать и затем обеспечивает ей новую жизнь. После этого Женя готова расплатиться с теми, кто стал причиной её беды.

Отдельная сюжетная ветка раскрывает судьбу самой Цапковой. Её показывают жесткую чиновницу, которая не позволяла себе слабостей ни на службе, ни дома. Из-за этого внучка постоянно жила в страхе и под давлением.

Для роли Цапковой Гузеева значительно изменила внешний вид. Актриса сама предложила радикальную смену образа: она стала блондинкой, осветлила брови и использовала необычный для себя макияж.

Роль Жени исполнила Любовь Аксенова, кв фильмографии которой немало ролей, в том числе и «Мажор».

В картине также снялись Линда Лапиньш, Пётр Фёдоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина, Евгений Харитонов, Олег Рязанцев, Влад Ценев, Ольга Смирнова, Всеволод Володин и другие. Такую история, конечно, стоит ждать. Даже уже по названию можно понять, что ждет мрачная северная эстетики в стиле скандинавских нуаров. Тайн будет немало, сюжет уже завораживающий. Тем, кто любит сериалы в стиле «Хрустальный», смотреть точно.

Камилла Булгакова
