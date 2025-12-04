Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально

Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально

4 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Дуплет»

Два характера, два города и один отец, о котором они предпочли бы не знать.

Если вы перебираете вечером стриминги и не знаете, что включить, но душа просит умный, живой, не занудный детектив с женским характером — «Дуплет» (2025) как раз тот случай, когда российский сериал удивляет не штампами, а свежим форматом.

С чего всё начинается

Две женщины, которые никогда не встречались, вдруг обнаруживают, что их связывает куда больше, чем работа. Одна — Анна: столичная следовательница со связями, амбициями и скандалом за плечами.

Другая — Маша: петербургский оперативник, принципиальная, честная, из тех, кто держит систему на хрупком упорстве. Их сталкивает перевод Анны — и внезапно выясняется, что у них общий отец.

Детектив, который держится на характерах

Расследования здесь — не фон, а способ вскрыть главную тему: как две противоположные женщины учатся работать вместе и одновременно раскручивают узел своей семейной истории. Каждое дело отражает их внутренние конфликты, а погони и криминальные сцены перемежаются с разговорами о прошлом, обидами и неожиданными открытиями.

Сильный актёрский дуэт

Наталья Ионова и Валентина Муравская делают героинь настолько разными, что между ними буквально искрит. Анна — гладкая, закрытая, умная до жесткости. Маша — живая, прямолинейная, эмоциональная. Вместе они напоминают лучший женский тандем российского детектива, но с большей иронией и психологизмом.

Ирония там, где её не ждёшь

Создатели не стали давить драмой — в диалоги вплетено много лёгкого юмора. Из-за этого сериал смотрится не тяжело, а бодро: даже серьёзные сцены не превращаются в унылый пафос. «Дуплет» балансирует между иронией и напряжением — и в этом его стиль.

Музыка, которая работает на сюжет

Саундтрек Виталия Муканяева точно подсвечивает эмоции: от тревоги расследований до почти интимных тем, связанных с семьей. Это не фон — это часть истории.

«Дуплет» (2025) — это детектив, который не пытается копировать западные формулы, а честно играет своими сильными сторонами: характеры, конфликт и семейная тайна, которую две героини раскрывают параллельно с уголовными делами.

Также прочитайте: Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

Фото: Кадр из сериала «Дуплет»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Тот самый детектив НТВ с Паламарчуком и рейтингом 8,1, который легко спасёт вас в ожидании 8 сезона «Невского»: вошел в топ-250 лучших проектов Читать дальше 5 декабря 2025
42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру 42 660 613 просмотров — и это только начало: почему 81-я серия «Маши и Медведя» «Что внутри?» до сих пор вирусит по всему миру Читать дальше 4 декабря 2025
Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Не только «Хрустальный» и «Подслушано в Рыбинске»: подборка из 10 российских детективов 2021–2025 годов, которые должен посмотреть каждый Читать дальше 4 декабря 2025
Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Три или два, а может уже все 4? «Метод» снова запутал зрителей: объясняем, сколько сезонов на самом деле Читать дальше 3 декабря 2025
Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами» Последняя вышедшая серия «Маши и Медведя» за 5 дней набрала 2 426 384 просмотра: где смотреть веселый эпизод «Держи язык за зубами» Читать дальше 2 декабря 2025
«Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? «Мне первая серия понравилась даже больше "Невского"»: удалось ли «Шальному отделу» стать заменой глыб НТВ или это только эффект старта? Читать дальше 1 декабря 2025
«Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим «Думала, одну серию гляну из любопытства, но посмотрела сериал полностью»: в 2025 вышел польский детектив, который даже историки окрестили лучшим Читать дальше 1 декабря 2025
Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»? Идею с Москвой отмели сразу: где снимали сериал «Черное облако»? Читать дальше 5 декабря 2025
Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Netflix выкатил два сильных сериала, Иви — свою мелодраму: 3 лучшие премьеры декабря-2025, которые лучше не пропускать Читать дальше 5 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше