«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» вернулся так ярко, что соцсети до сих пор гудят.
Первые две серии 4 сезона переполнены событиями: преждевременные роды, психиатрическая клиника, авария и измены.
То, что задумано как драма, фанаты уже называют чистым хаосом. В комментариях звучит ироничное: «Это уже психушка, а не сериал!»
Малыш Кемаль и новая боль Кывылджим
Роды Кывылджим стали центральным событием старта сезона. Рождение шестимесячного малыша Кемаля подняло важную тему послеродовой депрессии.
Зрители признаются:
«Я плакала вместе с героиней. Слишком жизненно и слишком больно».
Абдулла уходит в религию, а Мустафа — в клинику
Главу семейства Абдуллу поклонники обвинили в лицемерии:
«Он снова делает вид, что святой».
Но ещё больше обсуждают судьбу Мустафы: герой оказался в психиатрической больнице. Несмотря на шоковую терапию и потерю памяти, фанаты уверены, что это временно:
«Его ухмылка говорит, что он ещё вернётся».
Ишил и Лео снова вместе
Не меньше эмоций вызвало возобновление романа Ишил и Лео. Поклонники злорадствуют:
«Пусть Апо теперь почувствует то же, что переживала Пембе».
Авторы явно решили оживить сюжет любовным треугольником, и публика этому только рада.
Финал с QR-кодом и новые угрозы
В конце второй серии зрителей ждал ещё один сюрприз: Ишил получает анонимное послание с QR-кодом и угрозой разоблачения.
«Я не усну, пока не узнаю, кто её шантажирует», — пишут фанаты.
И это только начало — сценаристы явно готовят новые повороты.
Реакция зрителей
Старт 4 сезона уже называют самым безумным за всю историю сериала. В сети пишут:
«Сценаристы решили устроить настоящий триллер».
«Иногда кажется, что они пишут наугад, но смотреть невозможно перестать».
«Это уже психушка, а не сериал!»
«Клюквенный щербет» снова доказал: любовь и ненависть к этому проекту идут рука об руку. А значит, рейтинги будут только расти.
