«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными

Есть как позитивные комментарии, так и негативные. Кто ближе к правде?

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» вернулся так ярко, что соцсети до сих пор гудят.

Первые две серии 4 сезона переполнены событиями: преждевременные роды, психиатрическая клиника, авария и измены.

То, что задумано как драма, фанаты уже называют чистым хаосом. В комментариях звучит ироничное: «Это уже психушка, а не сериал!»

Малыш Кемаль и новая боль Кывылджим

Роды Кывылджим стали центральным событием старта сезона. Рождение шестимесячного малыша Кемаля подняло важную тему послеродовой депрессии.

Зрители признаются:

«Я плакала вместе с героиней. Слишком жизненно и слишком больно».

Абдулла уходит в религию, а Мустафа — в клинику

Главу семейства Абдуллу поклонники обвинили в лицемерии:

«Он снова делает вид, что святой».

Но ещё больше обсуждают судьбу Мустафы: герой оказался в психиатрической больнице. Несмотря на шоковую терапию и потерю памяти, фанаты уверены, что это временно:

«Его ухмылка говорит, что он ещё вернётся».

Ишил и Лео снова вместе

Не меньше эмоций вызвало возобновление романа Ишил и Лео. Поклонники злорадствуют:

«Пусть Апо теперь почувствует то же, что переживала Пембе».

Авторы явно решили оживить сюжет любовным треугольником, и публика этому только рада.

Финал с QR-кодом и новые угрозы

В конце второй серии зрителей ждал ещё один сюрприз: Ишил получает анонимное послание с QR-кодом и угрозой разоблачения.

«Я не усну, пока не узнаю, кто её шантажирует», — пишут фанаты.

И это только начало — сценаристы явно готовят новые повороты.

Реакция зрителей

Старт 4 сезона уже называют самым безумным за всю историю сериала. В сети пишут:

«Сценаристы решили устроить настоящий триллер».

«Иногда кажется, что они пишут наугад, но смотреть невозможно перестать».

«Это уже психушка, а не сериал!»

«Клюквенный щербет» снова доказал: любовь и ненависть к этому проекту идут рука об руку. А значит, рейтинги будут только расти.

