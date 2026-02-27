«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»

Пятый сезон «Первого отдела» идёт уверенно, рейтинги держатся, сериал по-прежнему в числе самых обсуждаемых на НТВ. Однако вместе с интересом усилилась и критика. Часть зрителей уверена: сценаристы начали перегибать. Какие именно претензии звучат чаще всего?

Первый упрёк — чрезмерная «супергеройскость». Один из зрителей пишет:

«Простой оперативник Шибанов берет в одиночку суперподготовленного киллера, пока ФСБ курит и занимается не пойми чем. Всё чудесатее и чудесатее сезон».

Логика силового баланса, по мнению аудитории, дала трещину. Когда один герой легко делает то, что не могут спецслужбы, реализм, на котором держался сериал, начинает шататься.Вторая волна возмущения связана с линией Брагиной:

«Это ж кому пришло в голову так испортить сериал, сделав из Брагиной убийцу?! Не знаете, как продлить сериал — заканчивайте на хорошей ноте! Какое разочарование! Я понимаю, что в жизни всякое бывает, но это уже перебор полнейший!».

Для многих зрителей это стало точкой надлома — персонаж, который вызывал доверие четыре сезона, внезапно оказался в центре шокирующего поворота. Третья претензия — разрушение моральной опоры сериала:

«Мы на них смотрим с надеждой, что есть ещё должностные лица, которым можно верить и на которых можно положиться. Но данной выходкой в сюжете создатели сериала перечеркнули всё хорошее, что закладывалось на протяжении 4 сезонов. Я понимаю и переживания Веры, но каково её семье, мужу, детям, друзьям. Из такой положительной семьи сделать невесть что?! Как-то промахнулись со сценарием».

И, наконец, эмоциональное выгорание части аудитории:

«Очень люблю этот сериал и его главных героев, но после вчерашней серии смотреть дальше не хочется. Лучше вовремя остановиться, чем придумывать сюжет, который рушит положительное впечатление, которое было от предыдущих сезонов».

Получается парадокс. «Первый отдел» по-прежнему в лидерах, но пятый сезон стал самым спорным. Чем дальше в драму, тем выше риск потерять ту самую веру в героев, ради которой миллионы и включали этот сериал.