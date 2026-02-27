Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»

«Это уже перебор!», «Всё чудесатее и чудесатее»: зрители нашли кучу киноляпов в 5 сезоне «Первого отдела»

27 февраля 2026 17:09
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Конечно, ожидания были высокими.

Пятый сезон «Первого отдела» идёт уверенно, рейтинги держатся, сериал по-прежнему в числе самых обсуждаемых на НТВ. Однако вместе с интересом усилилась и критика. Часть зрителей уверена: сценаристы начали перегибать. Какие именно претензии звучат чаще всего?

Первый упрёк — чрезмерная «супергеройскость». Один из зрителей пишет:

«Простой оперативник Шибанов берет в одиночку суперподготовленного киллера, пока ФСБ курит и занимается не пойми чем. Всё чудесатее и чудесатее сезон».

Логика силового баланса, по мнению аудитории, дала трещину. Когда один герой легко делает то, что не могут спецслужбы, реализм, на котором держался сериал, начинает шататься.Вторая волна возмущения связана с линией Брагиной:

«Это ж кому пришло в голову так испортить сериал, сделав из Брагиной убийцу?! Не знаете, как продлить сериал — заканчивайте на хорошей ноте! Какое разочарование! Я понимаю, что в жизни всякое бывает, но это уже перебор полнейший!».

Для многих зрителей это стало точкой надлома — персонаж, который вызывал доверие четыре сезона, внезапно оказался в центре шокирующего поворота. Третья претензия — разрушение моральной опоры сериала:

«Мы на них смотрим с надеждой, что есть ещё должностные лица, которым можно верить и на которых можно положиться. Но данной выходкой в сюжете создатели сериала перечеркнули всё хорошее, что закладывалось на протяжении 4 сезонов. Я понимаю и переживания Веры, но каково её семье, мужу, детям, друзьям. Из такой положительной семьи сделать невесть что?! Как-то промахнулись со сценарием».

И, наконец, эмоциональное выгорание части аудитории:

«Очень люблю этот сериал и его главных героев, но после вчерашней серии смотреть дальше не хочется. Лучше вовремя остановиться, чем придумывать сюжет, который рушит положительное впечатление, которое было от предыдущих сезонов».

Получается парадокс. «Первый отдел» по-прежнему в лидерах, но пятый сезон стал самым спорным. Чем дальше в драму, тем выше риск потерять ту самую веру в героев, ради которой миллионы и включали этот сериал.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 «Очень режет глаз»: почему часть фанатов недовольна 5 сезоном «Первого отдела», хотя Брагин и Шибанов выкладываются на все 100 Читать дальше 26 февраля 2026
«Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета «Иван Колесников — редкой красоты актёр» и «Жарков хорош, душка!»: кажется, «Первый отдел» зрительницы смотрят не только ради сюжета Читать дальше 25 февраля 2026
«Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости «Зачем так гнобить Брагина?», «Пошли по стопам "Невского"»: в Сети обвиняют авторов «Первого отдела» в чрезмерной жестокости Читать дальше 23 февраля 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Психолог объяснил, из-за чего миллионы зрителей не могут оторваться от «Невского» и «Первого отдела» Читать дальше 27 февраля 2026
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России «Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России Читать дальше 26 февраля 2026
Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Шибанов нищий, а сын Брагина алкоголик: в новом сезоне «Первого отдела» любимых героев не узнать Читать дальше 26 февраля 2026
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела» «Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела» Читать дальше 24 февраля 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше