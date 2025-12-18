Меню
Киноафиша Статьи «Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время

«Это уже не детектив, а Санта-Барбара»: почему 25-й сезон «Тайн следствия» злит даже тех, кто смотрел сериал все это время

18 декабря 2025 12:48
«Тайны следствия»

Сериал дожил до юбилея — и вызвал новую волну споров.

Вышедший на России 1 сериал «Тайны следствия» добрался до 25-го сезона и снова стал поводом для жарких обсуждений.

Юбилейную планку проект преодолел уверенно, но реакция аудитории оказалась далека от единодушной. В комментариях всё чаще звучат раздражение, усталость и одновременно — странная привязанность, из-за которой сериал продолжают смотреть, даже ругая его вслух.

Детектив отходит на второй план

Одна из главных претензий — упрощение расследований. Зрители признаются, что всё чаще угадывают преступника в самом начале серии.

«Всё оказалось просто, убийцу я угадала давно», — пишут в обсуждениях.

Вместо напряжённого расследования на первый план выходит личная жизнь героев, и именно это раздражает часть аудитории.

Мелодрамы стало слишком много

Фраза «много стало ненужной мелодрамы» звучит в комментариях регулярно. Поклонники первых сезонов сетуют, что сериал всё больше напоминает историю про отношения, а не про работу следственного комитета.

Особенно достаётся новым персонажам: «ужасно бесит эта Ритуля», «новый начальник скучный», «верните прежний баланс».

«Это уже не детектив, а Санта-Барбара», — так зрители формулируют главное разочарование от 25-го сезона, обсуждая смещение акцентов с расследований на бесконечные любовные линии и личные драмы героев.

«Тайны следствия»

Старые фанаты всё ещё с сериалом

При этом у проекта по-прежнему есть преданная аудитория. Для них «Тайны следствия» — привычка и часть жизни. «Смотрю уже 25 лет», «это добрая традиция», «герои как родные» — такие комментарии появляются не реже критических.

Многие признают недостатки, но продолжают смотреть именно из-за знакомых персонажей и ощущения стабильности.

Новички разочаровываются быстрее

Те, кто впервые включил сериал именно с 25-го сезона, чаще всего остаются недовольны. «Нудно», «никакой динамики», «слишком растянуто», — пишут зрители, не имеющие эмоциональной связи с прошлыми сезонами.

Для них «Тайны следствия» выглядят устаревшим и слишком медленным проектом.

Проект живёт за счёт споров

25-й сезон ясно показал: сериал давно перестал быть просто детективом. Это гибрид с сильным уклоном в мелодраму, который вызывает раздражение, ностальгию и бесконечные споры. Но именно эти эмоции и удерживают его в эфире. Пока зрители спорят — «Тайны следствия» продолжают жить.

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
3 комментария
