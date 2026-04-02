«Это убийственно»: почему на самом деле распался брак Алферовой и Абдулова — дочь актрисы внезапно раскрыла горькую правду

«Это убийственно»: почему на самом деле распался брак Алферовой и Абдулова — дочь актрисы внезапно раскрыла горькую правду

2 апреля 2026 22:00
Legion-Media

Брак двух звезд был наполнен скандалами и криками.

История, которую долго воспринимали как красивый союз двух звёзд, получила другое объяснение. Дочь Ирины Алферовой впервые открыто рассказала, что происходило в семье на самом деле и тут речь идёт не о слухах, а о личном опыте человека, который всё это видел.

Что происходило в семье

Ксения Алферова призналась, что была свидетелем конфликтов между матерью и Александром Абдуловым. По её словам, в доме звучали резкие слова, а мать часто плакала, и это напрямую влияло на нее.

«Мама плакала. Я думала, когда же он уйдет. Нельзя при девочке унижать маму, говорить плохие слова. Это попадает на ребенка, он все это принимает на свой счет. Это убийственно», — высказалась Алферова.

Она подчёркивает, что подобные ситуации травмируют, потому что ребёнок воспринимает происходящее на свой счёт. Именно это стало для неё главным воспоминанием о том периоде, а не внешняя картинка благополучной семьи.

«Для любого ребенка это драма и трагедия, не важно, в каком возрасте», — заявила Ксения в интервью Лауре Джугелии.

«Это убийственно»: почему на самом деле распался брак Алферовой и Абдулова — дочь актрисы внезапно раскрыла горькую правду

Развод и его последствия

Актеры прожили вместе 17 лет, и расставание стало тяжёлым для всех. Ксения говорит, что переживала это как личную трагедию, независимо от возраста и понимания происходящего.

После развода у Александра Абдулова появилась новая семья, однако отношения с ней у Ксении не сложились. Она отмечает, что пыталась наладить контакт, но общение так и не состоялось.

Отдельно актриса рассказала о ситуации перед смертью Абдулова. Он ждал её в больнице, но она не приехала, решив отложить визит из-за маленького ребёнка.

Позже она призналась, что это решение стало для неё болезненным воспоминанием. Этот эпизод завершает историю не как публичный конфликт, а как личное признание с конкретными последствиями.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
