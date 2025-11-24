«Это точно не лучший сериал»: кинокритик объяснил, почему «След» случайно стал победителем 2025 года, обогнав «Лихих», «Фишера» и «Мосгаз»

Российские зрители выбрали лучший сериал года — и победителем, как сообщил ВЦИОМ, стал «След». Зарубежные новинки? Авторские премьеры? Выдающиеся криминальные драмы? Увы, в этот раз никакого чуда не случилось.

Год действительно прошёл без громких хитов, и исследование честно фиксирует: зрительский интерес по-прежнему тянется туда, где всё «как всегда» — к детективам и привычным криминальным вселенным вроде «Тайны следствия», «Лихих», «Фишера» и «Мосгаза».

Но что об этой победе думают те, кто профессионально смотрит и оценивает кино?

«Это не лучший сериал — это самый узнаваемый бренд»

Кинокритик Александр Голубчиков, главный редактор онлайн-журнала FILMZ.RU, в разговоре с порталом «Киноафиша» развёл руками — аккуратно, профессионально, но с интонацией человека, который видел слишком много рейтингов, чтобы в них верить буквально. Сначала — главное наблюдение:

«По поводу "победы" сериала "След"… мы прекрасно понимаем, что социологические опросы — вещь лукавая. Люди в таких опросах говорят не то, что действительно любят, а то, что лучше всего помнят».

А потом — объяснение, почему так произошло:

«Что приходит на ум первым? То, что каждый день крутится по телевизору. На протяжении многих лет: сначала — программа "Время", сразу после — "След" на Пятом канале. Никто толком не помнит, что там происходит и какие там дела. Максимум — пару имён. Это точно не лучший сериал — просто самый узнаваемый бренд».

И наконец — диагноз зрительской привычки, который трудно оспорить:

«Эта аудитория инертна: она выбирает не новое, а знакомое. Для кого-то это "Тени исчезают в полдень", для кого-то — "След", для кого-то — "Тайны следствия" с 21 сезоном. Поэтому понятно, почему "След" всплыл в опросе — он просто у всех на слуху».

Что остаётся за кадром цифр

Формально «След» лидирует — 8% зрителей назвали его лучшим сериалом года. Но внутри результата нет восторга, нет эмоционального выбора, нет ощущения «того самого сериала», о котором спорят, пишут рецензии и снимают разборы. Есть узнаваемость. Долгий эфир. Привычка.

Настоящий вкус аудитории сегодня спрятан в тонких сегментах — онлайн-премьерах, нишевых проектах, хоррорах, турецких мелодрамах, аниме, мини-сериалах на четыре вечера. Но в массовых опросах побеждает не яркость, а инерция. И это, пожалуй, самый честный вывод года.

