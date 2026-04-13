Это точно Макаров? В такой роли сына Полищук представить не могла — сюжет на 10/10

Сын Любови Полищук, актер Алексей Макаров, снимается немало. Чаще всего в его фильмографии больше положительных ролей, бывают и циничные негодяи. Однако в сериале «Грачи» актеру досталась непростая роль, хотя если подумать, то кто-то ее должен же был сыграть.

О чем сериал

1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. Следы приводят к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. В ходе проверки выясняется, что Ведерников на самом деле — бывший заместитель начальника нацистского детского концлагеря «Грачи», Гюнтер Зейлер. Под видом советского гражданина он пытается отыскать семейную коллекцию произведений искусства, утерянную во время войны. Зейлер готов идти на убийства, чтобы вернуть вещи и уехать за границу. Для Ратникова поимка подозреваемого — вопрос чести: этот человек является единственной зацепкой в деле о пропавшей в годы войны дочери капитана.

Неожиданный Алексей Макаров

Актер сыграл жестокого и беспощадного Гюнтера Зейлера, который сметает всех на своем пути, кто мешает ему в поиске семейной коллекции. Такая роль весьма неожиданная для сына Любови Полищук, однако справился он с ней великолепно.

Я посмотрела первые две серии сериала и уверена — он того стоит. Меня сразу захватила атмосфера Ленинграда 1940‑х: костюмы, улицы, быт людей после войны выглядят очень правдоподобно и живо. Сюжет держит в напряжении: основная линия — охота на скрывающихся нацистских преступников — не даёт ни минуты передышки. Если вам нравятся крепкие детективы вроде «Ликвидации» или «Место встречи изменить нельзя», этот сериал смело можно добавить в список. Он сочетает историческую правдоподобность с хорошим темпом и понятной эмоциональной ставкой..