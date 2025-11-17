«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие

Сходила в кино на «Иллюзию обмана 3» и до сих пор не понимаю, что именно я смотрела — авантюрный триллер или большую блестящую шутку.

Фильм выглядит роскошно: яркие города, ловкие руки фокусников, музыка, пафосный монтаж. Но стоит героям открыть рот — и ты уже давишься смешком, потому что каждая фраза звучит так, будто её репетировали перед зеркалом.

Пафос, от которого хочется хихикать

Сюжет постоянно делает «та-дам», подбрасывая очередной «шокирующий» твист, хотя всё читается заранее. Авторы будто пытаются убедить тебя, что сейчас будет гениально, а выходит… забавно.

Но забавно по-хорошему: ты не раздражаешься, а искренне улыбаешься тому, как усердно фильм строит из себя фокусника-мага, хотя в руках — обычная колода.

Актёры спасают, картинка радует

Если бы не актёрский состав, фильм бы точно рассыпался. Джесси Айзенберг снова нервный гений, Марк Руффало держит драму, Вуди Харрельсон традиционно отжигает, а Дэйв Франко — единственный, кто не выглядит будто случайно попал на репетицию цирка.

Картинка же вообще отдельный праздник: фокусы сняты с таким драйвом, что глаза отдыхают, а мозг временно отключается. Это и правда очень красиво. На это плюсы все.

На один раз идеально

Вот честно: пересматривать я бы не стала. Слишком много блеска, слишком мало настоящей магии. Но на один вечер — прекрасно. Лёгкое кино, которое не требует думать.

Мой вывод: красиво, шумно, нелепо местами, но всё равно приятно. Один раз — отлично. Второй — уже лишнее. Критики на «томатах» со мной солидарны. Всего 59% «свежести» и это, кажется, предел.

