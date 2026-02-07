Меню
Это советский хит или картина из Голливуда: тест, который заставит сломать голову уже на первом вопросе

7 февраля 2026 20:33
Кадры из фильмов «Сияние» (1980), «Вий» (1967)

Описания сюжета могут запутать.  

Представьте, что вы включаете телевизор и видите знакомый сюжет. Молодой парень влюбляется в девушку из другого круга, учёные обнаруживают древнего монстра, или семья отправляется в спонтанное путешествие. Стоп! А из какой вселенной этот фильм?

Запутаться проще простого. Голливуд и советское кино часто говорили об одном и том же, но совершенно разными голосами. Один — громким тоном, с «блестящими» спецэффектами. Другой — с акцентом на диалоги и внутренний мир героев.

Мы смешали лаконичные описания культовых картин. Ваша задача — разобраться и безошибочно определить, откуда родом каждая история: с Запада или из СССР.

Фото: Кадры из фильмов «Сияние» (1980), «Вий» (1967)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
