«Это совершенно нереально»: гонщики посмотрели F1 с Брэдом Питтом и ужаснулись

4 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «F1»

Профессионалы пришли к выводу, что авторы сгустили краски.

Фильм Джозефа Косински «Формула-1» выделяется на фоне других картин этого года. Эта спортивная драма уникальна тем, что Брэд Питт и Дэмсон Идрис сами управляли болидами на реальных трассах. Хотя актеры и не участвовали в настоящих гонках, каждый эпизод за рулем снят без компьютерной графики.

Однако некоторые профессиональные гонщики остались не совсем довольны. Они заметили в фильме неточности, даже несмотря на участие Льюиса Хэмилтона в качестве консультанта.

Неточности в фильме «F1»

Фильм «F1» содержит несколько спорных моментов с точки зрения реального спорта. Гонщик Франко Колапинто отметил для Men's Health, что внезапное появление Сонни в день гонки выглядит как фантастика. Пилота никогда не допустили бы к заезду без тренировок и квалификации.

Также в фильме нарушена хронология этапов. Например, Гран-при Бельгии почему-то проводится после мексиканского этапа, что невозможно в реальном календаре.

Авария Пирса в середине сюжета выглядит слишком масштабно и драматично. Хотя ЧП в Формуле-1 случаются, подобные катастрофичные инциденты крайне редки.

«Это совершенно нереально — такой ужас в гонках», — добавил Колапинто.

Особое недоумение у профессионалов вызвала стратегия Сонни по умышленному замусориванию трассы. В реальности такие действия привели бы к немедленной дисквалификации и серьезным санкциям со стороны руководства гонок.

Кадр из фильма «F1»

Плюсы фильма «F1»

Тем не менее, лента в целом получила одобрение профессиональных гонщиков за внимание к важным деталям. Пьер Гасли отметил ответственность, с которой создатели подошли к изображению ценностей гоночного мира.

«Картина точно передаёт динамику взаимоотношений между пилотами в команде», — заявил он.

А Франко Колапинто подтвердил, что ощущения от спорта переданы очень достоверно. По его словам, фильму удалось собрать воедино множество нюансов, чтобы передать их широкой аудитории. Это делает картину особенно ценной для понимания атмосферы гонок.

Кадр из фильма «F1»

Ранее портал «Киноафиша» писал, какие дыры пробил сценарий «Формулы-1» с Питтом.

Фото: Кадры из фильма «F1» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
1 комментарий
