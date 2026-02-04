Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Это смелое решение»: режиссер «Бременских музыкантов» снова берется за русские сказки — в 2026 выйдет фильм «Как Иван в сказку попал» (трейлер)

«Это смелое решение»: режиссер «Бременских музыкантов» снова берется за русские сказки — в 2026 выйдет фильм «Как Иван в сказку попал» (трейлер)

4 февраля 2026 11:00
Кадр из фильма «Как Иван в сказку попал»

Сюжет у киноленты будет совершенно непредсказуемым. По крайне мере так обещают атворы.

Русские сказки снова собираются на большом экране, но теперь через взгляд подростка, выросшего на супергероях. Фильм «Как Иван в сказку попал» позиционируется как приключение с современным героем внутри классического фольклора. Первый тизер уже показали, а релиз назначен на 17 сентября 2026 года. Проект выходит при поддержке «ЦПШ».

Сказка для нового поколения

По сюжету школьник Иван Добрынин находит волшебный сундук и попадает в мир сказок. Там его ждут Царевна-лягушка, Колобок, Баба-яга, Кощей и Змей Горыныч. Чтобы вернуться домой, ему нужно пройти испытания и совершить поступок. История строится как путешествие героя, который сначала не верит в сказку, а потом становится ее частью. Режиссер Алексей Нужный объясняет замысел так:

«В последнее время я часто слышу от зрителей: "Почему режиссеры переснимают все старые сказки? Когда уже придумают что-то новое, свое?". Наше кино "Как Иван в сказку попал" — это как раз свое, новое, с опорой на дорогое и любимое. Мы собрали все лучшие русские сказки и самых важных сказочных героев и закрутили их вокруг современного подростка! И получилось кино о высокой значимости русской культуры в нашей жизни, о силе родовой памяти, о тех сказаниях, которые мы забываем».

В ролях — Мария Аронова, Ирина Горбачева, Пелагея, Илья Виногорский и Санта Нужная. Съемки проходили в Тульской, Архангельской и Нижегородской областях, а также в Сергиевом Посаде и Москве. География подчеркивает масштаб и опору на реальные места.

«На этот раз "Студия Тритэ" и режиссер Алексей Нужный задумали нечто совершенно непредсказуемое. Это смелое решение, новый шаг для традиционного жанра сказочной эпопеи. Быть первооткрывателями в мире кино — всегда захватывающая идея, и я не сомневаюсь, что оригинальный проект удивит зрителя и откроет для него новые грани и смыслы волшебной русской сказки», — говорит Антон Златопольский, продюсер фильма.

Картина заявлена как семейное кино 6+. Создатели делают ставку на знакомые образы и новый ракурс. Сработает ли эта формула, станет ясно осенью.

Фото: Кадр из фильма «Как Иван в сказку попал»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Терминатор на минималках» с Прилучным в главной роли: смотрим трейлер очередного ремейка советского фильма (видео) «Терминатор на минималках» с Прилучным в главной роли: смотрим трейлер очередного ремейка советского фильма (видео) Читать дальше 4 февраля 2026
Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Этот русский фильм превзошел даже «Мстителей»: свои версии сняли уже в четырех странах мира — и будет еще Читать дальше 5 февраля 2026
Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Рейтинг 8,4 и Антон Васильев, который играет мерзавца: зрители выбрали лучший фильм 2025 на PREMIER Читать дальше 5 февраля 2026
Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео) Читать дальше 5 февраля 2026
Дети «Трех богатырей» только родились, а зрители уже гадают: кто на ком женится? Дети «Трех богатырей» только родились, а зрители уже гадают: кто на ком женится? Читать дальше 4 февраля 2026
Высоцкий, Цекало и война: свой любимый фильм Симоньян может пересматривать каждый год – что еще в топ-3? Высоцкий, Цекало и война: свой любимый фильм Симоньян может пересматривать каждый год – что еще в топ-3? Читать дальше 4 февраля 2026
Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Из какого дерева сделали Буратино? Подсказка зашифрована в имени героя, но об этом обычно умалчивают Читать дальше 4 февраля 2026
Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Янковский не любит вспоминать о постельной сцене с Асмус в «Тексте»: «Это не самые приятные моменты» Читать дальше 4 февраля 2026
«Литры водки и сплошная клюква»: первое российское фэнтези со сборами 1,2 млрд рублей – жалкая пародия на советскую классику «Литры водки и сплошная клюква»: первое российское фэнтези со сборами 1,2 млрд рублей – жалкая пародия на советскую классику Читать дальше 3 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше