«Это смелое решение»: режиссер «Бременских музыкантов» снова берется за русские сказки — в 2026 выйдет фильм «Как Иван в сказку попал» (трейлер)

Русские сказки снова собираются на большом экране, но теперь через взгляд подростка, выросшего на супергероях. Фильм «Как Иван в сказку попал» позиционируется как приключение с современным героем внутри классического фольклора. Первый тизер уже показали, а релиз назначен на 17 сентября 2026 года. Проект выходит при поддержке «ЦПШ».

Сказка для нового поколения

По сюжету школьник Иван Добрынин находит волшебный сундук и попадает в мир сказок. Там его ждут Царевна-лягушка, Колобок, Баба-яга, Кощей и Змей Горыныч. Чтобы вернуться домой, ему нужно пройти испытания и совершить поступок. История строится как путешествие героя, который сначала не верит в сказку, а потом становится ее частью. Режиссер Алексей Нужный объясняет замысел так:

«В последнее время я часто слышу от зрителей: "Почему режиссеры переснимают все старые сказки? Когда уже придумают что-то новое, свое?". Наше кино "Как Иван в сказку попал" — это как раз свое, новое, с опорой на дорогое и любимое. Мы собрали все лучшие русские сказки и самых важных сказочных героев и закрутили их вокруг современного подростка! И получилось кино о высокой значимости русской культуры в нашей жизни, о силе родовой памяти, о тех сказаниях, которые мы забываем».

В ролях — Мария Аронова, Ирина Горбачева, Пелагея, Илья Виногорский и Санта Нужная. Съемки проходили в Тульской, Архангельской и Нижегородской областях, а также в Сергиевом Посаде и Москве. География подчеркивает масштаб и опору на реальные места.

«На этот раз "Студия Тритэ" и режиссер Алексей Нужный задумали нечто совершенно непредсказуемое. Это смелое решение, новый шаг для традиционного жанра сказочной эпопеи. Быть первооткрывателями в мире кино — всегда захватывающая идея, и я не сомневаюсь, что оригинальный проект удивит зрителя и откроет для него новые грани и смыслы волшебной русской сказки», — говорит Антон Златопольский, продюсер фильма.

Картина заявлена как семейное кино 6+. Создатели делают ставку на знакомые образы и новый ракурс. Сработает ли эта формула, станет ясно осенью.