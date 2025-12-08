Меню
«Это словно "Безумный Макс" на Пандоре»: критики уже посмотрели третий «Аватар» — и вот честные мнения

8 декабря 2025 14:15
Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Этот фильм понравится не всем зрителям.

Третья вылазка на Пандору «Аватар: Пламя и пепел» ещё не добралась до проката, а сеть уже гудит: Джеймс Кэмерон снова уверенно держит планку «больше, страннее, эмоциональнее». Похоже, это тот редкий случай, когда маркетинг можно выбросить — первые отзывы сами делают работу.

Кэмерон снова играет в высшей лиге

Что бы ни думали скептики об «Аватаре», режиссёр умеет одно — оглушать. И критики сдаются без боя. «Никогда не сомневайтесь в Джеймсе Кэмероне», — бросает критик Коди Дерикс, и это почти тост. Фильм называют «техническим чудом», «дерзким пиром» и «эмоциональной траекторией, которую другие блокбастеры даже не пытаются повторить». И да, зрелищность будто снова изобрели заново.

Масштаб вырос, а тон потяжелел

«Огонь и пепел» оказался самым мрачным и напряжённым в трилогии — этот тезис повторяется в десятках рецензий. Кэмерон поднимает ставки так, что прежние конфликты кажутся тренировочными: больше политических трений, больше семейных драм, больше риска для мира, который ещё недавно был открыт как цветной аттракцион.

При этом фильм держит баланс: зрительская эмпатия растёт, и финал обещает удар поплотнее, чем «Путь воды».

Но есть нюанс — ощущение дежавю

Некоторые критики предупреждают: если вы не фанат первых двух частей, чуда не ждите. «Если вам не понравился “Аватар 1” или “2”, не знаю, как этот может понравиться», — честно пишет Адам Главач.

Те же мотивы «спасения/захвата», те же ритмы «готовимся-долго, отдача-короткая». И, как всегда, фильм слишком длинный — жалуются почти все.

Визуальный шедевр? Да, и снова «да»

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»

Тут критики сходятся без споров: визуальный мир Пандоры — это что-то между поэзией и техническим безумием. Ландшафты пылают, вода движется как живая, а новые племена на’ви — особенно огненные Варанг — производят эффект культурного удара.

Самая яркая цитата, что описывает общее впечатление:

«Это зрелище настолько великолепно, будто это последний фильм, который когда-либо будет снят».

Сцены экшена поставлены так, что другие блокбастеры выглядят учебными пособиями. А один эпизод критики сравнили с «Безумным Максом» на Пандоре — и это, кажется, лучший рекламный слоган десятилетия.

Стоит ли идти в кино?

Даже те, кто придирался, признают: смотреть такое дома — преступление. Кинотеатры снова становятся храмами, и «Пламя и пепел» напоминает, зачем они вообще существуют.

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел»
Анастасия Луковникова
