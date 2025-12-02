Это сейчас Дауни-младшего знают во всем мире как Тони Старка: а ведь в его карьере был фильм с провальным 0% на Rotten Tomatoes

Роберт Дауни-младший — это не просто голливудская звезда, а феномен мирового масштаба, чьё имя стало синонимом харизмы и таланта.

Свою карьеру он начал как многообещающий актёр в 1980-х, но настоящая мировая слава пришла к нему в 2008 году, когда он надел костюм Железного человека. Его Тони Старк — гениальный, саркастичный и уязвимый — не просто оживил супергероя, а переопределил весь жанр и стал сердцем вселенной Marvel. Эта роль сделала его одним из самых узнаваемых и высокооплачиваемых актёров планеты.

Но на заре карьеры все было не так радужно. Ему приходилось сниматься в самых разных картинах, и у одной из них очень низкий рейтинг.

Сюжет фильма «Джонни, будь хорошим»

Старшеклассник Джонни — восходящая звезда американского футбола, за которую уже борются лучшие университеты страны. Однако сам парень сомневается в своём спортивном будущем.

Вместо престижного спортивного колледжа он хочет поступить в обычный государственный вуз, куда собираются его девушка и лучший друг — как раз эту роль и сыграл молодой Роберт Дауни-младший.

Детали фильма «Джонни, будь хорошим»

Молодёжная комедия «Джонни, будь хорошим», вышедшая в 1988 году, потерпела настоящее фиаско. При внушительном бюджете в 22 миллиона долларов фильм смог собрать в прокате всего 17 миллионов, а на авторитетном сайте Rotten Tomatoes критики были безжалостны — поставили картине 0% одобрения.

Однако нашлись и те, кому фильм всё же пришёлся по душе. Простые зрители оказались добрее: на том же Rotten Tomatoes 30% аудитории оценили эту историю положительно. Тем не менее, ниже ленты по рейтингу в карьере Дауни-младшего пока не было.

