Эта цитата Бурунова о мужчинах — очень смелая и при этом правдивая: женщинам на заметку

27 января 2026 14:15
Кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер только недавно осознал, как гендерные стереотипы влияют на его жизнь.

Сергей Бурунов снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за новой роли, а из-за откровенных размышлений о слабости. На премьере фильма «Комментируй это» актёр поговорил с журналистами Пятого канала о том, почему мужчинам до сих пор неловко показывать свои чувства.

«Твой человек принимает тебя любым»

По словам Бурунова, именно рядом с любимым человеком мужчина может позволить себе быть настоящим — без маски силы и успешности. Актёр уверен: близость проверяется не радостью, а кризисами.

«Самое главное — чтобы любимый человек принимал тебя не только, когда ты “на коне”, когда у тебя всё хорошо, но и когда тебе плохо. Если человек принимает тебя, когда ты всё потерял и плачешь — это твой человек, можно доверять», — отметил Сергей Бурунов.

Почему мужчинам запрещают плакать

Актёр также обратил внимание на странную, но устойчивую установку в обществе: мужские слёзы до сих пор воспринимаются как что-то постыдное. По словам Бурунова, мужчинам буквально «запрещают» быть слабыми.

«Запретили быть бессильными, слабыми, плакать. Потому что это считается постыдным и западлом», — добавил он.

Честность вместо образа

Высказывание Бурунова звучит особенно весомо на фоне его экранных образов — ироничных, резких, часто эмоционально закрытых. В реальности актёр всё чаще говорит о праве на уязвимость и эмоциональную честность, которые, по его мнению, не делают человека слабее.

Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
