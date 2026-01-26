Меню
У любимого русского имени американцев плохая репутация в России: так и зовут одну из самых красивых актрис

26 января 2026 13:46
Кадр из сериала «Твин Пикс»

Такие разные значения, хотя имя одно и то же.

Имя может звучать по-разному — в зависимости от страны и контекста. То, что в одном месте кажется утонченным и романтичным, в другом давно обросло шутками и сомнительной репутацией. С именем Лариса именно так и вышло.

В США оно воспринимается как красивое и даже загадочное. Во многом благодаря роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго», где героиню звали Лара.

Американская версия имени быстро оторвалась от оригинала и зажила собственной жизнью. Лара там — это не бытовое имя, а образ: сильная, независимая, с драматической историей.

Не случайно именно так назвали певицу Лару Фабиан, актрису Лару Флинн Бойл и культовую героиню поп-культуры Лару Крофт. Для американцев это имя ассоциируется с харизмой и внутренней свободой. Оно звучит модно и совсем не «бабушкино».

Кадр из сериала «Твин Пикс»

А вот в России у Ларисы другая судьба. Здесь имя постепенно ушло в тень и обросло стереотипами. Его часто связывают с резким характером, конфликтностью и излишней эмоциональностью.

Добавил красок и советский культурный код — та самая Шапокляк с любимой крысой, которая для многих окончательно закрепила ироничный оттенок.

В итоге получилось странное расхождение. За океаном Ларой называют новорожденных девочек, не задумываясь. В России же это имя считают устаревшим и даже неловким. Один и тот же набор букв — и две совершенно разные репутации.

Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
