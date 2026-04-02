Реальная история или выдумка? Создатели нового сериала «След Чикатило» наконец дали четкий ответ

Похоже на хронику преступлений, но так ли это?

Маньяки, трасса, женская банда — звучит как попытка снова зацепить зрителя шоком. «След Чикатило» с первых описаний выглядит жестче и провокационнее предыдущих частей, но главный вопрос возникает сразу: основан ли этот сюжет на реальных событиях или перед нами чистая выдумка?

«След Чикатило», первый сезон

Новый проект выходит на Okko и продолжает франшизу, которая уже включила два сезона «Чикатило» и спин-офф «Тень Чикатило». Однако теперь создатели меняют саму конструкцию истории и отказываются от привычного образа одиночного преступника.

«В реальности была такая банда „Амазонки“, но мы не брали реальные события за основу сценария — скорее просто вдохновлялись и использовали как референсы», — рассказал в интервью Сарик Андреасян.

Таким образом, проект лишь опирается на реальные прототипы, но не повторяет их напрямую, что дает авторам больше свободы в построении сюжета.

Над сериалом работает уже знакомая команда. Режиссером выступил Давид Дадунашвили, сценарий написал Сергей Волков, а Сарик Андреасян контролирует проект на всех этапах производства.

Одновременно готовится и другой проект, который уходит уже в историческую драму и меняет тональность.

«Еще одна криминальная драма на подходе — сериал „Красота“, которая точно будет хитом; история первого в Советском Союзе конкурса красоты. Исторический сериал о том, как капитализм приходит, а люди не понимают, как с этим жить. Мы увидим видики, комиссионки, другие приметы времени и восемь серий будем наблюдать, как наивные люди превращаются в шустрых», — заявил режиссер.

Франшиза постепенно расширяется и выходит за пределы одной истории, превращаясь в серию проектов с разной оптикой. Вопрос в том, примет ли зритель эти изменения или начнет ждать от «Чикатило» совсем другого.